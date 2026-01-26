الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

أسعار النفط تواصل الصعود متأثرة بتعطل الإنتاج في مناطق رئيسية في أميركا

أسعار النفط تواصل الصعود متأثرة بتعطل الإنتاج في مناطق رئيسية في أميركا
26 يناير 2026 20:34


 واصلت أسعار النفط صعودها اليوم الاثنين بأكثر من 2% عن الجلسة السابقة، وسط تعطّل الإنتاج في مناطق رئيسية لإنتاج الخام في الولايات المتحدة، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سبعة ‌سنتات أو 0.1% إلى 65.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 1107 بتوقيت جرينتش، وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو 0.1% إلى 61.10 دولار للبرميل.
وحقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية بلغت 2.‍7% ليسجلا عند التسوية يوم الجمعة أعلى مستوياتهما منذ 14 يناير.وانخفض إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 250 ألف برميل يومياً بسبب سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك انخفاض الإنتاج في حقل باكن في ‌أوكلاهوما وأجزاء من تكساس.

