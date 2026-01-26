الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الفجيرة للموارد الطبيعية» تبحث آفاق التعاون مع سفارة بنغلاديش

26 يناير 2026 23:02


الفجيرة (الاتحاد)

 بحثت «مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية» مع سفارة جمهورية بنغلاديش آفاق التعاون الثنائي بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة وتبادل الرؤى بشأن فرص الشراكة والتبادل التجاري.

وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، خلال لقائه طارق أحمد، سفير جمهورية بنغلاديش، أهمية تعزيز التعاون على مختلف المستويات، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، الداعمة لتوسيع الشراكات الفاعلة، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وبما يواكب متابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الرامية إلى ترسيخ التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز فرص التنمية.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، ويعزز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

