الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دبي تستضيف «قمة بورصة السلع الدولية» الخميس المقبل

دبي تستضيف «قمة بورصة السلع الدولية» الخميس المقبل
26 يناير 2026 23:22


دبي (الاتحاد)
 يستضيف متحف المستقبل بدبي «قمة بورصة السلع الدولية 2026» يوم الخميس المقبل.يشارك في القمة مسؤولون حكوميون وهيئات معنية بالأمن الغذائي، ومصدّرو المنتجات الزراعية، ومتداولون، وقادة قطاع الخدمات اللوجستية والذين يبحثون التحديات التي تواجه إمدادات الغذاء والسلع على المستوى العالمي ضمن منصة استراتيجية تستهدف تقييم المخاطر والتوافق على إجراءات عملية لحماية سلاسل الإمداد والحد من التقلبات.
وقال فيليب فيرله، المدير التنفيذي لبورصة السلع الدولية، إن العالم لم يعد يملك ترف الافتراض بأن إمدادات الغذاء والمنتجات الزراعية ستستمر تلقائياً، ونحن ندخل مرحلة تتطلب تعاوناً أوثق بكثير بين الحكومات والأسواق الفعلية، وهذه القمة تهدف إلى جمع الأطراف المعنية كافة من مصدّرين ومستوردين وصنّاع سياسات ومتداولين لمنع عدم الاستقرار من أن يتحول إلى أزمة.
تشهد القمة مشاركة رفيعة المستوى من بعض أهم الدول الزراعية والمستوردة للغذاء في العالم، ومسؤولين من هيئات وجهات معنية بالملف الغذائي في الإمارات إلى جانب مؤسسات تجارية وصناع سوق رئيسيين بمجال تدفقات الغذاء العالمية.

أخبار ذات صلة
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
علوم الدار
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©