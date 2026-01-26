دبي تستضيف «قمة بورصة السلع الدولية» الخميس المقبل



دبي (الاتحاد)

يستضيف متحف المستقبل بدبي «قمة بورصة السلع الدولية 2026» يوم الخميس المقبل.يشارك في القمة مسؤولون حكوميون وهيئات معنية بالأمن الغذائي، ومصدّرو المنتجات الزراعية، ومتداولون، وقادة قطاع الخدمات اللوجستية والذين يبحثون التحديات التي تواجه إمدادات الغذاء والسلع على المستوى العالمي ضمن منصة استراتيجية تستهدف تقييم المخاطر والتوافق على إجراءات عملية لحماية سلاسل الإمداد والحد من التقلبات.

وقال فيليب فيرله، المدير التنفيذي لبورصة السلع الدولية، إن العالم لم يعد يملك ترف الافتراض بأن إمدادات الغذاء والمنتجات الزراعية ستستمر تلقائياً، ونحن ندخل مرحلة تتطلب تعاوناً أوثق بكثير بين الحكومات والأسواق الفعلية، وهذه القمة تهدف إلى جمع الأطراف المعنية كافة من مصدّرين ومستوردين وصنّاع سياسات ومتداولين لمنع عدم الاستقرار من أن يتحول إلى أزمة.

تشهد القمة مشاركة رفيعة المستوى من بعض أهم الدول الزراعية والمستوردة للغذاء في العالم، ومسؤولين من هيئات وجهات معنية بالملف الغذائي في الإمارات إلى جانب مؤسسات تجارية وصناع سوق رئيسيين بمجال تدفقات الغذاء العالمية.