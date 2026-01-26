مذكرة تفاهم بين «الشارقة  لتقنيات الاتصال» و«داتاكانفاس إنترناشيونال» و«إيه آي كارافان»

الشارقة (وام)



شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، أمس، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، وداتاكانفاس إنترناشيونال، وإيه آي كارافان، وذلك في مكتب سموه.

وقّع مذكرة التفاهم الثلاثية كل من راشد علي آل علي، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ولي فانغ، الرئيس التنفيذي لشركة داتاكانفاس إنترناشيونال، وجاف مير، مدير التخطيط الاستراتيجي والعلاقات لشركة إيه آي كارافان.

وتنص مذكرة التفاهم على استكشاف فرص التعاون في إنشاء وتشغيل مراكز بيانات ومشاريع بنية تحتية تقنية في الشارقة، وتجهيز خطط عمل والتعاون بين الأطراف لتحقيق أهداف المذكرة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، بما يعزّز من مكانة إمارة الشارقة في مجال مراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.