الذهب والفضة بالقرب من مستويات مرتفعة قياسية

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن، بينما حومت الفضة أيضاً قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى5065.07 دولار للأوقية بحلول الساعة 0329 بتوقيت ​جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 5110.50 دولار أمس. وتراجعت العقود ‌الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4 بالمئة إلى 5059.​90 دولار للأوقية.



وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.2 بالمئة إلى ‍109.22 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 117.69 دولار أمس الاثنين. وارتفعت الفضة بالفعل 53 بالمئة منذ بداية العام. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2658.19 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2918.‌80 دولار في الجلسة السابقة، بينما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1956.31 دولار.