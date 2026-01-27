«الاقتصاد والسياحة» تنظّم فعالية «الاقتصاد بعين نوابغ العرب»

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة في مقرها بدبي، فعالية «الاقتصاد بعين نوابغ العرب»، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على العقول العربية المتميزة في المجال الاقتصادي، وتعزيز دورها في صناعة التنمية الاقتصادية المستدامة وربط الفكر الاقتصادي بالعمل والممارسة.

وتأتي الفعالية في إطار مبادرة «نوابغ العرب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث توفّر منصة حوارية تفاعلية لنقل تجربة فكرية وإنسانية ملهمة من البروفيسور بادي هاني من لبنان، الفائز بجائزة نوابغ العرب في مجال الاقتصاد لعام 2025، والتعريف بمسارات النجاح والتحديات الواقعية في رحلته العلمية والمهنية، ودور الفكر الاقتصادي في صنع الأثر، بما يعزّز ثقافة الإلهام والمعرفة التطبيقية داخل الوزارة وخارجها.

حضر الفعالية عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، إلى جانب نخبة من عمداء الكليات والهيئات التدريسية والأكاديمية ومجموعة من الطلاب في تخصصات الاقتصاد وإدارة الأعمال والسياسات العامة في الجامعات الإماراتية، وعدد من موظفي وزارة الاقتصاد والسياحة.

وفي كلمته خلال الفعالية، أكّد عبدالله آل صالح، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد المعرفي، من خلال الاستثمار في العقول المبدعة باعتبارها المورد الأكثر قيمة، والارتقاء بالفكر الاقتصادي ليصبح أداة محورية لصناعة الأثر واتخاذ القرار الاستراتيجي.

وأوضح أن الفعالية تحرص على نقل تجربة أحد أهم النماذج العربية اللامعة في الفكر الاقتصادي الجديد، متمثلة بالبروفيسور بادي هاني، وتقدم مثالاً عملياً عن كيفية تحويل الفكر الاقتصادي إلى أدوات وقرارات ذات أثر ملموس على صانعي القرار والمجتمع، مع التركيز على مسارات النجاح والتحديات الواقعية ودور الفكر الاقتصادي في صناعة التنمية.

وأشار آل صالح إلى أن مبادرة «نوابغ العرب» تمثّل نموذجاً عربياً رائداً لتمكين العقول المبدعة وصقل المواهب، حيث تتيح للشباب والباحثين فرصة الارتقاء بالفكر الإبداعي وتحويل المعرفة إلى مشاريع اقتصادية وابتكارات ملموسة، وتعزّز التفكير التحليلي والقدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد والسياحة تسعى عبر هذه المبادرة إلى بناء بيئة محفّزة للابتكار وربط المعرفة بالاقتصاد الجديد، وتعزيز دور الجامعات والشباب في تشكيل مستقبل الاقتصاد العربي، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في أن تصبح منصة عالمية للنوابغ والمواهب المتميزة، حيث دخلت ضمن قائمة أفضل عشر دول عالمياً لأول مرة في تقرير المواهب العالمي، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025، من بين 69 اقتصاداً.

ولفت إلى أن عدد الشركات العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد وصل إلى 56 ألف رخصة بنهاية النصف الأول من 2025، مؤكداً أن الفكر الاقتصادي ليس مجرد أرقام، بل أداة لصنع مستقبل مستدام ومبتكر، قادر على تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

وتضمنت الفعالية حواراً معمّقاً مع البروفيسور بادي هاني، كما شهدت الفعالية نقاشاً مفتوحاً حول الاتجاهات الاقتصادية الحديثة في المشهد العالمي اليوم والحلول المستقبلية لاستدامة النمو الاقتصادي ومواكبة التحولات المتسارعة، شارك فيه البروفيسور بادي هاني مع العمداء والأكاديميين وبمشاركة تفاعلية واسعة من طلاب الجامعات الحاضرين