عمليات شراء «استباقية» تعيد زخم الصعود لمؤشرات أسواق الأسهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استعادت أسواق الأسهم المحلية بريقها سريعاً خلال تعاملات اليوم، لتستعيد المؤشرات زخم الارتفاعات تفاعلاً مع عمليات شراء قوية للأسهم القيادية استباقاً لنتائج أعمالها السنوية، وأيضاً لقرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة. وعوضت مؤشرات الأسواق في دبي وأبوظبي سريعاً الانخفاض المسجل في اليوم السابق لتعود إلى اللون الأخضر، الذي منح المستثمرين مزيداً من الثقة بشأن توقعات الأداء، ومن ثم عادت معدلات التداول إلى مستوياتها المرتفعة لتبلغ قيمة التداولات الإجمالية إلى 2.957 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعاً بمقدار 91 نقطة وبنسبة 0.88% عند مستوى 10355.31 نقطة. وقفزت قيمة التداولات الإجمالية إلى 2.146 مليار درهم، شملت ما يزيد على 445.47 مليون سهم عبر 34102 صفقات.

وتصدّر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 346.57 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار» بقيمة 206.24 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بقيمة 179.16 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 96.73 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للحفر» بتداول 33.63 مليون سهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بنحو 32.44 مليون سهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 3.89% ليغلق عند 24 درهماً، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 2.56% إلى 16 درهماً، وسهم «أدنوك للغاز» بنسبة 0.28% إلى 3.56 درهم، و«الدار» بنسبة 2.13% إلى 9.57 درهم، فيما ارتفعت أسهم نشطة أخري مثل أسهم «أدنوك للحفر» بنسبة 3.2% إلى 5.4 درهم، وأيضاً «أدنوك للتوزيع» بنسبة 2.48% إلى 4.12 درهم.

سوق دبي المالي

وعاود مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بعد يوم واحد من الانخفاض الطفيف وليربح 19.52 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.3%، ويغلق عند مستوى 6465.67 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 811.46 مليون درهم، بعد التعامل على 188.96 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14233 صفقة.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كل من «إعمار العقارية» بنسبة 1.34% إلى 15.05 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.53% إلى 9.9 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 1.46% إلى 17.3 درهم، وأيضاً «دبي الإسلامية للتأمين» بنسبة 2.14% إلى 0.476 درهم، فيما ارتفعت أسهم «دريك آند سكل» بنسبة 1.08% إلى 0.279 درهم، و«مساكن دبي ريت» بنسبة 0.76% إلى 1.31 درهم، و«الإثمار القابضة» بنسبة 2.5% إلى 0.246 درهم، وأيضاً أسهم «أليك القابضة» بنسبة 3.2% إلى 1.61 درهم، و«مجموعة تيكوم» بنسبة 4.9% إلى 3.85 درهم.