اقتصاد

«راكز» تنظم جلسة لمساعدة الشركات على تحسين التسعير وتعزيز الربحية

27 يناير 2026 17:02

رأس الخيمة (الاتحاد)
أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» أولى فعاليات سلسلة النمو لعام 2026 عبر جلسة متخصصة تناولت أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتمثل في التسعير المتدني، وذلك تحت عنوان «من المنافسة السعرية إلى ريادة القيمة: التسعير من أجل الربحية لا البقاء»، حيث جمعت الجلسة عدداً من قادة القطاع لمناقشة سبل تمكين أصحاب الأعمال من الانتقال من استراتيجيات التخفيضات إلى نماذج تسعير قائمة على القيمة تعزز الربحية على المدى الطويل.
وأكدت الفعالية الافتتاحية حرص «راكز» على مواصلة دعم مجتمع الأعمال لديها عبر توفير رؤى عملية قابلة للتطبيق. 

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: يبدأ النمو المستدام من إتقان الأساسيات، ويُعد التسعير من أكثر القرارات تأثيراً على أداء الشركات، لكنه غالباً ما يُتخذ في ظل قدر من عدم اليقين، ومن خلال افتتاح سلسلة النمو 2026 بهذا الموضوع، نهدف إلى تزويد مجتمع أعمالنا بإرشادات عملية تعزز المرونة، وترفع القدرة التنافسية، وتدعم الأداء على المدى الطويل.
وتضمنت الجلسة كلمة رئيسة ألقاها كودين كاراجيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إكسبيرينس إيدج»، استعرض خلالها أُطر عمل عملية للتحول من المنافسة السعرية إلى ريادة القيمة، موضحاً دور التمركز الواضح واستراتيجيات التسعير القائمة على التنفيذ في تحسين الربحية ونتائج تكلفة تقديم الخدمة بشكل مباشر.
واكتسب المشاركون رؤى عملية حول تعزيز التمركز السوقي، وتوظيف مبادئ علم نفس التسعير، وتبني أساليب تسعير قائمة على القيمة تسهم في دعم هوامش ربح مستدامة من دون اللجوء إلى التخفيضات.
ومن المقرر أن تواصل سلسلة النمو لعام 2026 فعالياتها القادمة بالتركيز على موضوعات حيوية مثل إدارة التدفق النقدي، والشفافية المالية، وبناء شراكات قابلة للتوسع، مما يعزز دور راكز كمنصة معرفية تدعم الشركات في كافة مراحل رحلة نموها.

 

