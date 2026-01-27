«غرفة دبي العالمية» تستعرض فرص قطاع الأغذية المحلي في «جلفود 2026»



دبي (الاتحاد)

نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لقاء أعمال على هامش فعاليات معرض جلفود 2026، الحدث السنوي الأكبر عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، المقام حاليا بمركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو بدبي ويستمر حتى 30 يناير الجاري.

استعرض اللقاء بمشاركة 410 من ممثلي شركات عالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات أحدث البيانات السوقية وأهم التوجهات التي تُسهم في رسم ملامح القطاع في دولة الإمارات.

وتضمّن اللقاء عروضاً تقديمية سلّطت الضوء على المكانة التنافسية التي تتمتع بها دبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في تجارة وصناعة الأغذية والمشروبات.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن قطاع الأغذية والمشروبات في دبي يشهد نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بالاقتصاد القوي والنمو السكاني وازدهار السياحة، ويشكل معرض «جلفود» منصة مهمة لتأسيس شراكات عالمية واستكشاف الفرص الجديدة، ونحرص على توفير بيئة ديناميكية داعمة للقطاع، وربط الشركات العالمية بالفرص المحلية وتمكينها من التوسع إقليمياً وعالمياً.

وأظهر عرض تعريفي لغرفة دبي العالمية خلال اللقاء حسب بيانات جمارك دبي، تحقيق واردات دبي من منتجات الأغذية والمشروبات معدل نمو سنوي مركبا بنسبة 3.1% خلال الفترة 2014 - 2024.

وخلال ذات الفترة، سجلت صادرات الإمارة من هذه المنتجات معدل نمو سنوي مركبا بنسبة 4.4%، فيما سجلت إعادة التصدير نمواً مركباً بنسبة 5.4%.

وتم خلال العرض التعريفي تسليط الضوء على إحصاءات مبنية على بيانات مؤسسة «يورومونيتر» والتي أظهرت أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الدولة بلغت 17.3 مليار دولار خلال العام 2025، فيما وصل إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى 1.2 مليار دولار، مع توقعات بأن يسجل هذا الإنفاق معدل نمو سنوي مركباً قدره 8.5% حتى عام 2029.

وسلّط العرض الضوء على استقطاب قطاع الأغذية والمشروبات في دبي استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 576 مليون دولار خلال الفترة 2021 -2025، حسب بيانات «إف دي آي انتليجنس».

وخلال الفترة من 2021 إلى 2025، استقطب قطاع تكنولوجيا المطاعم في الدولة استثمارات بقيمة 898.8 مليون دولار.

وأشار العرض التعريفي لغرفة دبي العالمية إلى توقعات بتسجيل مبيعات التجزئة من المشروبات الغازية في دولة الإمارات معدل نمو سنوي مركباً قدره 6.1% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، لتصل مبيعاتها إلى 4.5 مليار دولار.

وجاءت مشروبات الشاي والقهوة الجاهزة للشرب كأسرع الفئات نمواً، مع توقعات بتحقيقها معدل نمو سنوي مركباً بنسبة 9% لمشروبات الشاي و8.3% لمشروبات القهوة خلال الفترة من 2025 إلى 2030.