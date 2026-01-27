الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

295 مليون درهم أرباح «التجاري الدولي» في 2025

295 مليون درهم أرباح «التجاري الدولي» في 2025
27 يناير 2026 17:06

 

أبوظبي (الاتحاد)
سجّل البنك التجاري الدولي، صافي ربح بعد الضريبة قيمته 295 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 311 مليون درهم، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي، في أقوى أداء سنوي له على الإطلاق.
وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 13% إلى 791 مليون درهم، وسط نمو صافي دخل الفوائد 13% ليبلغ 389 مليون درهم.
ونما إجمالي الأصول بنسبة 5% إلى 22 مليار درهم، وزادت ودائع المتعاملين 3% إلى 15.9 مليار درهم.
وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن عام 2025 مثّل محطة تاريخية حققنا خلالها أعلى أرباح في تاريخ البنك.

 

1.3 مليار درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» في 2025 بنمو 26%
البنك التجاري الدولي
أرباح البنوك
