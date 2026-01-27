الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرفة دبي» تنظّم اجتماع «تبادل التكنولوجيا والابتكار» في صربيا

«غرفة دبي» تنظّم اجتماع «تبادل التكنولوجيا والابتكار» في صربيا
27 يناير 2026 17:10

 
بلغراد (وام)
شارك أحمد المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي عُقد بين غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة تجارة وصناعة صربيا تحت عنوان «تبادل التكنولوجيا والابتكار»، برئاسة م. سلطان المنصوري، رئيس غرفة تجارة دبي، وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والوفد المرافق، ومن الجانب الصربي سعادة ماركو تشاديج، رئيس غرفة تجارة وصناعة صربيا، ونائبه السيد ميكايلو فيسوفيتش، إلى جانب أعضاء الغرفة وعدد من ممثلي الشركات الرائدة في جمهورية صربيا.
وجاء الاجتماع بهدف تعزيز الحوار وتبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وصربيا، وتشجيع الشركات الصربية على الاستثمار المتبادل والتوسع في الأسواق، خصوصاً في مجالات الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الذكية، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي.
وأسهمت الطاولة في تمكين مجتمع الأعمال من اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وصربيا ويحقق رؤية البلدين نحو تطوير نماذج اقتصادية مبتكرة ومستدامة.

