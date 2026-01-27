الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«مالية عجمان» تفوز بجائزة «منصة الدفع الرقمية الأكثر ابتكاراً»

27 يناير 2026 17:58

عجمان (الاتحاد)
 حصدت دائرة المالية في عجمان جائزة «منصة الدفع الرقمية الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي» ضمن جوائز Global Business Outlook المرموقة، وذلك عن منصتها «سداد عجمان»، وذلك في إنجاز جديد يعكس التزامها بالابتكار في تقديم الخدمات المالية، وتبنّي أحدث التقنيات لضمان تجربة مستخدم سلسة وآمنة.
وتأتي هذه الجائزة تقديراً للجهود المستمرة التي تبذلها دائرة المالية بعجمان لتطوير حلول رقمية متكاملة تسهم في تسهيل عمليات سداد الرسوم الحكومية، وتعزيز التحوُّل الرقمي في الإمارة انسجاماً مع توجهات حكومة عجمان نحو تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يوفّر تجربة متميزة ترتقي برضا المتعاملين وتلبّي تطلعاتهم، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 نحو حكومة متكاملة ومستدامة تضع سعادة المجتمع في قلب خدماتها، وتمضي بخطى واثقة نحو ازدهار الإمارة وريادتها عالمياً.
وتُعَدُّ «سداد عجمان» منصة دفع رقمية ذكية متميزة تم تطويرها لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية عبر نظام تحصيل موحد للإيرادات الحكومية بطريقة آمنة ومبتكرة وبالاعتماد على أحدث التقنيات، مع توفير قنوات وطرق دفع متعددة تمكّن من دفع رسوم الخدمات بكل سهولة وأمان
في هذه المناسبة، أعرب مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، عن فخره بحصول الدائرة على هذه الجائزة المرموقة التي تُعَدُّ إنجازاً جديداً يعكس ريادة الدائرة في مجال التحوُّل الرقمي وتبنّي الابتكار لتحقيق نتائج متميّزة ومُستدامة على مستوى العمل الحكومي.
وقال: «تقدم منصة» سداد عجمان «تجربة متميزة تُسعد المتعامل لكونها تؤمّن له السهولة والسرعة والأمان في الحصول على الخدمة التي يريدها، مترجمةً التزامنا بتبنّي أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية لتقديم خدمات تلبّي احتياجات متعاملينا وتفوق تطلعاتهم أيضاً. ونفخر بهذا الإنجاز الذي حققته المنصة، حيث تأتي جائزة Global Business Outlook تتويجاً لجهود فريق العمل وشركائنا في الارتقاء بتجربة الدفع الحكومية من خلال حلول رقمية متطورة، تواكب تطلعات حكومة عجمان نحو الريادة والاستدامة. وسنواصل العمل على تطوير منظومة مالية ذكية تدعم كفاءة الأداء وتسهم في تعزيز سعادة المجتمع وتنافسية الإمارة عالمياً».
وتُعَدُّ جوائز Global Business Outlook من الجوائز الدولية المرموقة التي تكرّم التميُّز والابتكار في مجالات الأعمال والتحوُّل الرقمي حول العالم، وتهدف إلى إبراز المؤسسات الرائدة التي تقدّم حلولاً مبتكرة وتسهم في تطوير الخدمات ورفع جودتها وفاعليتها وتحقيق الريادة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
 

مالية عجمان
