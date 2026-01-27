«إنسيبشن» و«فيزا» توقعان شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق «التجارة الوكيلية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إنسيبشن»، إحدى شركات مجموعة «جي 42» والمتخصّصة في ابتكار الحلول المؤسسية القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «فيزا»، بهدف توسيع نطاق نمط جديد من التجارة الرقمية يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ رحلة الشراء بالكامل، بدءاً من اختيار المنتجات وصولاً إلى إتمام الدفع بصورة آمنة وسلسة، والذي يُعرَف باسم «التجارة الوكيلية»، وذلك ضمن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يتزايد فيه دور «وكلاء» الذكاء الاصطناعي في طريقة تسوّق الأفراد والشركات وإتمام عمليات المدفوعات، ما يجعل التجّار والمؤسسات المالية بحاجة إلى حلول موثوقة وجاهزة للتطبيق، تضمن إدخال هذه الأنماط التجارية الجديدة إلى الأسواق بسهولة، وبأعلى معايير الأمان.

وبموجب هذه الشراكة، ستدمج «إنسيبشن» حل «Visa Intelligent Commerce» ضمن حلول جديدة للتجارة الوكيلية، تتولى من خلالها تطوير «وكلاء» ذكاء اصطناعي ينفّذون عمليات الشراء نيابةً عن المستخدم وفقاً لضوابط محددة وآمنة، إلى جانب اختيار طريقة الدفع الأنسب تبعاً لما يحدده المستخدم، وإتمام العملية تلقائياً بعد التحقق والمصادقة، بما يخدم التجّار والجهات المُصدِرة للبطاقات ومنصات الأسواق الرقمية وشركاء منظومة المدفوعات في أنحاء المنطقة.

كما سيعمل الطرفان على تطوير حلول مشتركة «للتجارة الوكيلية» قابلة للتطبيق عملياً، عبر الجمع بين قدرات «إنسيبشن» في تطوير «الوكلاء» الأذكياء الذين يديرون رحلة الشراء، وخبرة «فيزا» وبنيتها التحتية الموثوقة لإتمام المدفوعات والتحقق منها. وسيدعمان برامج تجريبية مشتركة تُنفَّذ مع جهات مختارة لاختبار هذه الحلول في بيئات تشغيل فعلية، إلى جانب عروض توضيحية تشرح آلية العمل ومتطلبات التطبيق. كذلك سيعملان على تجهيز الربط التقني ووضع ضوابط التشغيل والأمان اللازمة، بما يمكّن المؤسسات من استكشاف الحل واعتماده تدريجياً.

ويمثّل مفهوم «التجارة الوكيلية» مرحلة جديدة في التسوق الرقمي يتولى فيها «وكلاء» الذكاء الاصطناعي مهام البحث عن المنتجات والمقارنة بين الخيارات، وإتمام الشراء والدفع، وإدارة المعاملة بصورة مستقلة نيابةً عن المستهلكين سواء الأفراد أم الشركات. ومع اتساع استخدام هذا النمط من المعاملات، تزداد الحاجة إلى أساس موثوق يضمن مصادقة كل خطوة والتحقق منها وحمايتها؛ وهو ما يوفّره حل «Visa Intelligent Commerce» بوصفه إطاراً تشغيلياً وأمنياً يتيح لـ«الوكلاء» تنفيذ المعاملات داخل شبكة «فيزا» وفق ضوابط واضحة، تشمل ترميز بيانات الدفع لحماية المعلومات الحساسة، واعتماد «مفاتيح المرور» كوسيلة تحقق أكثر أماناً من كلمات المرور التقليدية، إلى جانب بروتوكولات صارمة للتحقق من هوية «الوكيل» قبل تنفيذ أي معاملة.

وبالاقتران مع قدرات «إنسيبشن» المتقدمة في الذكاء الاصطناعي بما في ذلك نماذج لغوية كبيرة مهيّأة لاحتياجات قطاعات أعمال مختلفة، وذكاء متعدد الوسائط، وبنية تشغيل للوكلاء بمواصفات مؤسسية يتيح هذا التكامل تجارب تسوّق ودفع مستقلة أكثر ذكاءً وسلاسة وأماناً كما يوسّع نطاق حلول «إنسيبشن» داخل المؤسسات لدعم المشتريات، وأتمتة سير العمل، واستخلاص الرؤى من البيانات، وتحسين إدارة العمليات اليومية، مع امتدادها الآن لدعم «التجارة الوكيلية» الآمنة ضمن منظومة مدفوعات موثوقة.

وبهذا الصدد، قال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسيبشن»: «إن»التجارة الوكيلية«تفتح آفاقاً جديدة أمام عمليات الشراء وإتمام المعاملات». وأوضح أن التعاون مع «فيزا» يضمن أن تُبنى هذه المسارات التي يقودها الذكاء الاصطناعي على منظومة مدفوعات موثوقة. وأضاف: «أن دمج حل»Visa Intelligent Commerce«ضمن حلول مبتكرة للتجارة الوكيلية سيمنح التجّار والجهات المُصدِرة للبطاقات والمنصات الرقمية الأدوات اللازمة لتقديم تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة، وعلى نطاق واسع».

بدوره، قال غودفري سوليفان، رئيس قطاع المنتجات والحلول لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «فيزا»: إن وكلاء الذكاء الاصطناعي يدفعون التجارة الرقمية إلى مرحلة جديدة، غير أن نجاح هذا النمط على نطاق واسع يظل مرتبطاً بثقة العملاء. وأوضح أن الجمع بين قدرات «إنسيبشن» المتقدمة وحل «Visa Intelligent Commerce» يتيح للشركات اختبار تجارب الشراء والدفع التي يقودها «الوكلاء» والتعلّم منها، ثم إطلاقها بأمان بالاعتماد على شبكة «فيزا» العالمية.