التحالف الدولي لمراكز فض المنازعات يطلق «جواز السفر العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن التحالف الدولي لمراكز فض المنازعات «IACA» عن إطلاق جواز السفر العالمي للتحالف، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الترابط والتواصل المهني وسهولة التنقّل لممارسي تسوية المنازعات في العالم.

ويتيح هذا الجواز للأعضاء المعتمدين، الوصول إلى صالات وخدمات ومرافق مشتركة في مراكز فض المنازعات الشريكة حول العالم، ما يوفّر بيئة عمل موحّدة وعالية الجودة وموثوقة أينما اقتضت طبيعة عملهم.

وتشكّل هذه المبادرة مرحلة جديدة في آليات تعاون مجتمع فض المنازعات الدولي ودعمه لأعضائه.

وتشمل المراكز المشاركة حسب الترتيب الأبجدي بالأحرف اللاتينية: مركز فض المنازعات الدولي «DRHC» التابع لأبوظبي العالمي «ADGM - أبوظبي» ومركز فض المنازعات - تورونتو ومركز فض المنازعات الدولي «IAC- كازاخستان» والمركز الدولي لتسوية المنازعات - لندن ومركز هونغ كونغ الدولي لفض المنازعات «HKIAC- هونغ كونغ» وماكسويل تشامبرز - سنغافورة ومركز باريس لفض المنازعات التابع لشركة «ديلوس - باريس».

ويمكن لأعضاء التحالف الدولي لمراكز فض المنازعات، الاستفادة من جواز السفر العالمي في الوصول المتبادل إلى الصالات، ومساحات العمل الجانبية، وقاعات الاجتماعات في المراكز المشاركة «حسب التوافر»، إضافة إلى خدمات دعم واستقبال «كونسيرج» عند العمل خارج المركز الرئيس للأعضاء، فضلاً عن فرص للتواصل المهني ودعوات لحضور الفعاليات التي تنظّمها المراكز الشريكة في مواقع أعضاء التحالف.

وتسهم هذه المزايا مجتمعةً في إثراء تجربة ممارسي فض المنازعات، ما يعكس الرؤية المشتركة للتحالف الدولي لمراكز فض المنازعات في إنشاء شبكة عالمية مترابطة، تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع تسوية المنازعات.

وفي هذا الإطار، قالت كارين تان، رئيسة الاستراتيجية في ماكسويل تشامبرز إن جواز السفر العالمي يجسد في جوهره رؤية ترتكز على الضيافة والموثوقية، ما يضمن لممارسي تسوية المنازعات تجربة عمل سلسة أينما سافروا، كما يشكّل خطوة نوعية نحو تعزيز الترابط العالمي ضمن مجتمع تسوية المنازعات، من خلال تسهيل التعاون وإتاحة الوصول عبر مختلف الحدود.

من جانبه، قال داميان هيكمان، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي لتسوية المنازعات في لندن: بوصفنا عضواً في التحالف الدولي لمراكز فض المنازعات، الذي يضمّ نخبة من المراكز العالمية، يتطلع مركزنا إلى الترحيب بجميع حاملي جواز السفر العالمي للتحالف، للاستفادة من مرافق العمل المختارة لدينا، بما يعزّز الترابط ضمن مجتمع فض المنازعات وتسهم هذه المبادرة في توفير بيئات عمل مخصصة حول العالم، ما يمكّن المحكّمين وممارسي تسوية المنازعات من تنظيم أعمالهم وممارساتهم المهنية بشكل أكثر سلاسة أثناء السفر.

وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجِّلة والرئيسة التنفيذية لمحاكم أبوظبي العالمي «ADGM» إن مبادرة جواز السفر العالمي تعكس مدى تأثير التعاون الاستشرافي على الارتقاء بتسوية المنازعات الدولية، وبصفتنا عضواً مؤسّساً، يفتخر مركز فض المنازعات في أبوظبي العالمي «ADGM» بالمساهمة في بناء هذه الشبكة التي تعزّز الترابط والثقة، وتضمن أعلى معايير الخدمات عبر مختلف الولايات القضائية.

وقال جيفري ماندل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز فض المنازعات في تورنتو: تماشياً مع استراتيجية مركز فض المنازعات في التوسع الدولي، ودعم الأطراف أينما قادتهم نزاعاتهم، يشكّل جواز السفر العالمي خطوة نوعية إلى الأمام، فهو يمكّن المحكّمين من الوصول بسلاسة إلى مرافق عالمية المستوى عبر مختلف الأنظمة القضائية، ما يعزّز الترابط داخل مجتمع التحكيم العالمي ويضمن التميّز في تسوية المنازعات على الصعيد الدولي.

وقالت جوان لاو، الأمين العام لمركز هونغ كونغ الدولي لفض المنازعات: يسعدنا في مركز هونغ كونغ الدولي لفض المنازعات أن ننضمّ إلى شركائنا، لتعميق الترابط داخل مجتمع فض المنازعات الدولي عبر جواز السفر العالمي، فربط مرافقنا بمراكز رائدة أخرى يمكّن الممارسين من الحفاظ على إنتاجيتهم أينما كانوا، وتوسيع شبكاتهم المهنية، ما يعزّز شعورهم بالانتماء والهدف المشترك في مجال فض المنازعات الدولي.

وسيواصل جواز السفر العالمي توسيع شبكته واستكشاف آفاق جديدة لتحسين تجربة أعضائه، من خلال الابتكار الرقمي وتعزيز التعاون بين المراكز.