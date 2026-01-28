«أبوظبي الوطنية للتأمين» تفتتح فرعاً جديداً في الهند خلال 2026

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، لافتتاح فرعها الجديد في الهند، بمدينة جيفت، ليكون بذلك أو مركز خدمات مالية دولية للهند في ولاية غوجارات.

وبحسب بيان صحفي، حصلت الشركة على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فيما يُتوقع حصولها على الموافقات التنظيمية الهندية قبيل موعد افتتاح الفرع المقرر في النصف الثاني من عام 2026.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة للنمو الدولي، كما من المتوقع أن يسهم فرع الهند في تنويع الإيرادات وتعزيز قدرة الشركة على دعم عملائها في واحدة من أعلى الأسواق نمواً.

وتواصل الإمارات والهند تعزيز شراكتهما الاقتصادية، مع التزامهما بمضاعفة حجم التجارة الثنائية ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032، وذلك بالاستناد إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة عام 2022. وسيكون لفرع الشركة في الهند دور محوري في تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وقال معالي الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن افتتاح فرع الشركة في الهند يأتي ليعكس عمق هذه العلاقة ويسهم في تعزيزها، إلى جانب مواصلة تحقيق أهدافنا في النمو العالمي، وبصفتنا إحدى أكبر شركات التأمين في الإمارات، فإن نمونا الدولي من شأنه يعزز تواصلنا مع العملاء في واحدة من أكثر الأسواق حيوية في العالم.

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن تأسيسنا لهذا الفرع الدولي في مدينة جيفت يؤكد التزامنا طويل الأمد بدعم عملائنا وشركائنا في الهند، كما سيعزز الروابط الاقتصادية بين الإمارات والهند، نظراً لما تتمتع به مدينة جيفت من أهمية متزايدة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للتأمين وإعادة التأمين.