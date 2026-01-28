الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«جمارك دبي» تبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري مع الكويت

28 يناير 2026 21:31


دبي (الاتحاد)
 بحث الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، مع خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، آليات تطوير التعاون الثنائي وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر، وتكثيف اللقاءات المشتركة بما يسهم في بناء شراكات مستدامة قائمة على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات المتسارعة في مجالات التجارة والخدمات الجمركية، مشيرين إلى أن هذه اللقاءات تمثل منصة فاعلة لتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم المبادرات التي تعكس رؤية القيادتين في دولة الإمارات ودولة الكويت نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتعاوناً يخدم شعبي البلدين الشقيقين.
وفي إطار العلاقات الأخوية الراسخة، رحب سعادة الدكتور بوسناد بالقنصل العام الكويتي، مشيداً بعمق الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت، وثمن مستوى التعاون القائم بين مؤسسات البلدين، كما قدم التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني، متمنيا للدولة الشقيقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.
من جانبه، أشاد خالد الزعابي بالدور الريادي لجمارك دبي كنموذج متطور في العمل الجمركي، مؤكداً حرص القنصلية العامة لدولة الكويت على دعم كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى التعاون المؤسسي بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

