1.77 مليار درهم إيرادات «إي إس جي ستاليونز الإمارات» في 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، التابعة للشركة العالمية القابضة عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محقّقة نمواً مزدوج الرقم عبر جميع المؤشرات المالية الرئيسية.

وبلغت إيرادات المجموعة 1.77 مليار درهم، بزيادة قدرها 39% مقارنة بعام 2024. كما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 38%، ليصل إلى 602.53 مليون درهم، في حين نما صافي الأرباح بنسبة 48% ليبلغ 342 مليون درهم. وسجّلت الأرباح التشغيلية بدورها زيادة قوية بنسبة 68% لتصل إلى 384 مليون درهم.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي لقطاعات التطوير العقاري والخدمات التابعة للمجموعة، إلى جانب الطلب المستمر على حلول القوى العاملة، كما أسهم الانضباط التشغيلي عبر مختلف أنشطة المجموعة، وقدرتها على توسيع طاقتها التشغيلية في الأسواق ذات الآفاق طويلة الأجل، في دعم هذا النمو.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» إن عام 2025 مثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة، وإن الأداء في قطاعي التطوير العقاري وحلول القوى العاملة كان متميّزاً بشكل خاص، ما يؤكّد قدرة المجموعة والتزامها بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والشركاء.