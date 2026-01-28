«أبوظبي العالمي» يصدر ورقة تشاورية حول أنشطة تعدين الأصول المشفرة

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي الورقة التشاورية رقم 1 لسنة 2026، بغرض دعوة أصحاب المصلحة لتقديم آرائهم وملاحظاتهم بشأن التوجيهات المقترحة لتنظيم أنشطة تعدين الأصول المشفّرة ضمن نطاق أبوظبي العالمي أو انطلاقاً منه.

وتهدف المقترحات الواردة في الورقة التشاورية إلى توفير الوضوح التنظيمي اللازم لدعم الابتكار المسؤول، وترسّيخ معايير حوكمة قوية عبر منظومة تعدين الأصول المشفّرة.

وتشمل أبرز المقترحات التي طرحتها سلطة التسجيل نهجاً تنظيمياً غير مقيّد بالتقنية المستخدمة، ينطبق على جميع آليات الإجماع، بما في ذلك إثبات العمل (Proof of Work) وإثبات الحصة (Proof of Stake) وأي تقنيات مستقبلية أخرى، كما تشمل إطارا للترخيص التجاري، ومتطلبات حوكمة واضحة، وإشرافاً رقابياً قائماً على المخاطر، بالإضافة إلى إطار تنظيمي يحدّد آليات إشراف الجهات المسجّلة في سوق أبوظبي العالمي على عمليات تعدين الأصول المشفّرة وإدارتها في الخارج

ودعت سلطة التسجيل الكيانات المسجّلة في أبوظبي العالمي والتي تمارس أنشطة تعدين الأصول المشفرة حالياً، أو تخطط لممارستها لاحقاً، إلى تقديم ملاحظاتها وآرائها، وتشمل الدعوة كذلك المقرات المسجلة التي تشرف على عمليات التعدين في الخارج، إضافة إلى مزوّدي الخدمات وشركات الحلول التكنولوجية والمدققين، وغيرهم من الأطراف المعنية في القطاع.