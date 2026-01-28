الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

محمد الشرقي: تطوير الأنظمة الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار في الفجيرة

ولي عهد الفجيرة لدى لقائه شريف العوضي (وام)
29 يناير 2026 02:28

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير الأنظمة والسياسات التنظيمية الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتسهيل الإجراءات، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمارات، ودفع عجلة التنمية وتطوير المجتمع بشكل مستدام. جاء ذلك، خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، شريف العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.
وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لكافة القطاعات الحيوية في الإمارة، وحرصه الدائم على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز الأداء المؤسسي وتطور بيئة الأعمال بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
واطلع سموه خلال اللقاء، على أبرز المستجدات والخطط التشغيلية للمنطقة الحرة، إلى جانب جهودها في تيسير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي.
عبّر شريف العوضي عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على متابعته وحرصه على دعم جهود المنطقة الحرة، مؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي والخدماتي.
حضر اللقاء  الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

