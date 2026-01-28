برئاسة عمار بن حميد.. مجلس إدارة «مصرف عجمان» يعلن تحقيق أرباح صافية بقيمة نصف مليار درهم في 2025

عجمان (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي مصطفى الخلفاوي، حيث أعلن المجلس عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2025، تضمنت اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9.18% بما يعادل 50% من صافي الربح بعد الضريبة.

ونجح المصرف في تسجيل صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 548 مليون درهم بنمو 25% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 500 مليون درهم بزيادة سنوية مماثلة، وارتفعت الإيرادات الإجمالية للمصرف إلى 1.7 مليار درهم بنمو 10%، مدفوعة بأداء مستقر في القطاعات الرئيسية، وتوسع مدروس في مصادر الدخل، كما ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 22% ليصل إلى 899 مليون درهم نتيجة تحسن الأداء التشغيلي واستمرار الانضباط في هيكل التكاليف، وسجل الدخل من غير التمويل نمواً لافتاً بلغ 262 مليون درهم بزيادة سنوية 37% مسهماً بنسبة 29% من إجمالي الإيرادات.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أن أداء المصرف خلال 2025 يعكس وضوح الرؤية، والتوجه عبر مواصلة ترسيخ حضوره بثقة، مستنداً إلى أسس حوكمة راسخة ونهج متزن، مشيراً سموه إلى أن هذا الأداء المالي الإيجابي يجسد القدرة على التكيف مع المتغيرات، وتحقيق نمو مستدام قائم على الانضباط والتطلع لعام 2026 بثقة استناداً لنتائج قوية وأسس تشغيلية متينة وخطط تطوير مدروسة تعزز المرونة لمواكبة تطلعات المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية في الإمارة، مشيداً سموه بجهود فريق العمل وتفانيهم وكفاءتهم التي كان لها بالغ الأثر في الوصول لهذه النتائج.

وأوضح مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمصرف، أن النتائج المحققة تؤكد القدرة على التنفيذ المتماسك للاستراتيجية، من خلال نمو مدروس وانضباط تشغيلي، وتقدم ملموس في تنويع الإيرادات، مع مواصلة التركيز على بناء مصرف أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل قادر على تلبية تطلعات المتعاملين، وتعزيز المكانة ضمن المنظومة المالية.

وشهدت الميزانية العمومية للمصرف نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 44% ليصل إلى 32.9 مليار درهم، كما زاد حجم تمويل المتعاملين بنسبة 39% ليبلغ 21.4 مليار درهم.