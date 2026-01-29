الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

"دبي لصناعات الطيران" تعلن تأجير 13 طائرة بوينغ 8-737 إلى "الملكية المغربية"

29 يناير 2026 13:04

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم عن توصلها إلى اتفاق مع شركة الخطوط الملكية المغربية لتأجير 13 طائرة جديدة من طراز بوينغ 8-737، على أن يتم تسليم الطائرات خلال عام 2027.

 

يأتي هذا الإعلان استكمالاً لاتفاق سابق بين الطرفين لتأجير طائرتين من الطراز نفسه تم تسليمهما في وقت سابق من عام 2025.

 

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: إن المملكة المغربية تعد مركزاً متنامياً للسياحة والأعمال في إفريقيا، وتشهد نمواً كبيراً في الربط الجوي بقيادة الخطوط الملكية المغربية، ونتطلع إلى مواصلة دعم الملكية المغربية في تلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها.

 

من جانبه، قال عبد الحميد عدو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية، إن هذه الاتفاقية تنسجم مع التوجه الاستراتيجي للخطوط الملكية المغربية الهادف إلى تعزيز مكانتها كمركز ربط عالمي.

 

وأوضح أن طائرات بوينغ 8-737 ستسهم في دعم تطوير شبكة الوجهات، من خلال إتاحة افتتاح خطوط جديدة وزيادة عدد الرحلات بكفاءة تشغيلية أعلى، بما يعزز مرونة الشركة في الاستجابة للطلب المتنامي ويضمن توفير ربط موثوق بين إفريقيا وأوروبا وما بعدها.

المصدر: وام
المغرب
دبي لصناعة الطيران
