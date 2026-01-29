«ميرال» تعلن تطوير وجهة «توب جولف جزيرة ياس أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ميرال، عن تطوير وجهتها الترفيهية الجديدة «توب جولف جزيرة ياس، أبوظبي» بالشراكة مع «توب جولف»، إحدى علامات الترفيه الرائدة في مجال رياضة الجولف الحديثة، والتي تشكل إضافة نوعية إلى مجموعة المرافق الترفيهية ومعالم الجذب السياحي العالمية التي تحتضنها الجزيرة.

ومن المقرر استكمال أعمال تطوير الوجهة الجديدة خلال عام 2026، حيث وصلت نسبة إنجاز أعمال البناء حالياً إلى 28%.

وتتولى ميرال تطوير المشروع بالشراكة مع شركة «فيا»، الشريك المعتمد لتوب جولف في المنطقة.

وستضم الوجهة المرتقبة منطقة مخصصة للعب متعددة المستويات، وأنشطة ترفيهية تمتد على مساحة تقارب 6500 متر مربع من إجمالي مساحة البناء، إلى جانب منطقة لعب خارجية بمساحة 19 ألف متر مربع، مجهّزة بتقنية TopTracer المتقدمة لتتبع حركة الكرة أثناء اللعب. كما ستشمل 82 منطقة لعب أخرى، من بينها ثماني مناطق مخصصة لكبار الشخصيات.

وقال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي لإدارة المحفظة في ميرال: يسعدنا الإعلان عن تطوير مشروع «توب جولف جزيرة ياس، أبوظبي»، والذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز مكانة الجزيرة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية على مستوى العالم، وتجسد هذه الوجهة الجديدة مفاهيم الابتكار والترفيه، كما توفر تجربة فريدة للزوّار وفق مستويات المهارة، ونتطلع إلى الترحيب بعشاق الجولف واللاعبين الجدد للاستمتاع بهذه التجربة الرياضية الديناميكية والغنية على جزيرة ياس.

وقال كريستوفر ماي، الرئيس التنفيذي لشركة فيا: يمثل «توب جولف جزيرة ياس، أبوظبي» امتداداً للنجاح المثبت الذي حققته «توب جولف دبي»، ويجسد التزامنا بتقديم وجهات ترفيه واستجمام عالمية المستوى في دولة الإمارات، ومنذ افتتاحها قبل خمسة أعوام، استقبلت «توب جولف دبي» أكثر من 2.7 مليون زائر، وسجّلت أكثر من 85 مليون ضربة جولف، وحصدت أكثر من 29 جائزة متخصصة في قطاع الترفيه والاستجمام. وبالشراكة مع ميرال وتوب جولف العالمية، نفخر بالإعلان عن هذه الوجهة الجديدة التي تمثل محطة جديدة في مسيرة نمو علامتنا في دولة الإمارات.

ويضم المشروع مجمّعاً ترفيهياً متعدد الطوابق يمتد على ثلاثة مستويات، حيث يحتضن الطابق الأرضي منطقة لعب مزودة بتقنية الواقع الافتراضي، إضافة إلى منفذ مباشر إلى خط الانطلاق للتدريب واللعب، ومساحات استراحة، ومنطقة مخصصة للفعاليات، إلى جانب متجر متخصص لبيع معدات الجولف. أما الطوابق العليا، فستوفر للزوّار خيارات متنوعة لتناول الطعام، تشمل صالة رياضية تضم مساحات خارجية، ومنطقة ألعاب إلكترونية، ومساحة فعاليات قابلة للتعديل وفق متطلبات الاستخدام.