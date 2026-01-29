الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مذكرة تفاهم بين «المصرف المركزي» و«بيئة» لتعزيز الاقتصاد الدائري

مذكرة تفاهم بين «المصرف المركزي» و«بيئة» لتعزيز الاقتصاد الدائري
29 يناير 2026 16:38


أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجموعة «بيئة»، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد علاقات التعاون وتطوير حلول مبتكرة لإعادة تدوير الأوراق النقدية المتلفة، بما يسهم في دعم سياسات الاقتصاد الدائري، والحفاظ على الموارد البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهد توقيع مذكرة التفاهم، سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، وفهد علي شهيل، الرئيس التنفيذي - الاستدامة في «بيئة»، ووقعها محمد عبدالله بن كوير، رئيس الخدمات المؤسسية بالمصرف المركزي، وعلي سالم المهيري، مدير أول العلاقات التجارية- الاستدامة في «بيئة»، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في مجال معالجة وتدوير الأوراق النقدية المتلفة، وفقاً للمتطلبات الرقابية المحلية والدولية، مع الالتزام بأفضل الممارسات في إدارة عملية التدوير، وتعزيز الشفافية، ومعايير الأمن والسلامة.
وأكد الظاهري، أن المذكرة تؤكد التزام مصرف الإمارات المركزي بترجمة رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة إلى مبادرات عملية تعزز مبادئ الاقتصاد الدائري، كما تعكس حرصه على تبني أفضل معايير الاستدامة البيئية في العمليات المالية والمصرفية، بما في ذلك إدارة الأوراق النقدية المتلفة.
وقال إن التعاون مع «بيئة» يشكل نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهته، قال فهد علي شهيل: نفخر بإبرام هذه الشراكة مع مصرف الإمارات المركزي لتقديم حلولٍ متخصّصة في إدارة النفايات، في خطوةٍ تعكس تقدّماً جديداً ضمن مسيرة «بيئة» الهادفة إلى تقديم خدماتٍ مخصّصة لشركائها، وتعزيز تحويل النفايات ودمجها ضمن منظومة الاقتصاد الدائري، بما يُسهم في تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبّات، مشيداً بالمبادرة الاستباقية من قبل المصرف المركزي والتي تُجسّد التزامه برؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ الاستدامة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.

أخبار ذات صلة
«التمويل المفتوح» يرسِّخ مكانة الإمارات في الشمول المالي
تخريج 35 في برنامج «المستشارين الماليين الشباب»
مصرف الإمارات المركزي
مجموعة بيئة
آخر الأخبار
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
اليوم 12:22
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
التعليم والمعرفة
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
اليوم 12:08
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
اليوم 11:32
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
علوم الدار
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
اليوم 11:06
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
الرياضة
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©