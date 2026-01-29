محمد حسن السويدي رئيساً لمجلس إدارة «لونيت»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «لونيت»، شركة الاستثمار العالمية التي تدير أصولاً بقيمة 115 مليار دولار، عن تعيين معالي محمد حسن السويدي، بمنصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك الإداري لشركة لونيت، بعد مسيرة ناجحة مع «القابضة» (ADQ) حيث شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤسس للمجموعة في «القابضة» (ADQ).

وخلال الأعوام السبعة الماضية، قاد معالي السويدي «القابضة» (ADQ)، وأشرف على تأسيسها وتعزيز تحولها لتكون من أكبر المنصات الاستثمارية السيادية في العالم، وكان له دور فاعل في تعزيز نموها ومضاعفة إجمالي أصولها ثلاث مرات إلى أكثر من 263 مليار دولار في قطاعات رئيسية تشمل قطاع الطاقة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والأغذية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع والخدمات المالية. وتحت قيادته، استطاعت «القابضة» (ADQ) توسيع الأسواق التي تعمل بها لتشمل ست قارات من خلال استثمارات عالمية مدروسة وتحقيق القيمة على المدى البعيد.

وبصفته الرئيس التنفيذي المؤسس ل «القابضة» (ADQ)، قام معالي السويدي بدور محوري في تحديد التوجه الاستثماري وتعزيز البنية المؤسسية وسياسات الحوكمة، ونجح بترسيخ مكانتها كشريك موثوق وطويل الأمد للمستثمرين والجهات الحكومية والمشغلّين الاستراتيجيين حول العالم.

ومن المقرر أن يتولى معاليه قيادة شركة لونيت نحو المرحلة المقبلة من النمو والتطوير، ودعم تطلعات الشركة لتكون من أهم شركات إدارة الأصول الرائدة حول العالم. ومن خلال منصبه الجديد كرئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك الإداري لشركة لونيت، سيعمل معالي السويدي مع الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة على توسيع حضور الشركة عالمياً، وتعزيز علاقاتها مع المستثمرين المؤسسيين، وقيادة المرحلة المقبلة من مسيرة النمو في أسواق القطاعين العام والخاص. وقد وضعت شركة «لونيت» هدفاً طموحاً لزيادة حجم أصولها المُدارة إلى أكثر من الضعف خلال الأعوام الخمسة القادمة.

وقال معالي محمد السويدي: عندما أطلقنا لونيت، كانت لدينا رؤية واضحة وطموحة لتأسيس شركة مستقلة ورائدة في إدارة الأصول، وبعد مرور عامين، يسعدني أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة وأن أقود فريقها لإنشاء منصة عالمية تحقق عوائد معدلة حسب المخاطر للعملاء وتقدم قيمة مستدامة للمساهمين، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد عالمياً.