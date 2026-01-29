الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد حسن السويدي رئيساً لمجلس إدارة «لونيت»

محمد حسن السويدي رئيساً لمجلس إدارة «لونيت»
29 يناير 2026 16:41

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «لونيت»، شركة الاستثمار العالمية التي تدير أصولاً بقيمة 115 مليار دولار، عن تعيين معالي محمد حسن السويدي، بمنصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك الإداري لشركة لونيت، بعد مسيرة ناجحة مع «القابضة» (ADQ) حيث شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤسس للمجموعة في «القابضة» (ADQ).
وخلال الأعوام السبعة الماضية، قاد معالي السويدي «القابضة» (ADQ)، وأشرف على تأسيسها وتعزيز تحولها لتكون من أكبر المنصات الاستثمارية السيادية في العالم، وكان له دور فاعل في تعزيز نموها ومضاعفة إجمالي أصولها ثلاث مرات إلى أكثر من 263 مليار دولار في قطاعات رئيسية تشمل قطاع الطاقة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والأغذية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع والخدمات المالية. وتحت قيادته، استطاعت «القابضة» (ADQ) توسيع الأسواق التي تعمل بها لتشمل ست قارات من خلال استثمارات عالمية مدروسة وتحقيق القيمة على المدى البعيد. 
وبصفته الرئيس التنفيذي المؤسس ل «القابضة» (ADQ)، قام معالي السويدي بدور محوري في تحديد التوجه الاستثماري وتعزيز البنية المؤسسية وسياسات الحوكمة، ونجح بترسيخ مكانتها كشريك موثوق وطويل الأمد للمستثمرين والجهات الحكومية والمشغلّين الاستراتيجيين حول العالم. 
ومن المقرر أن يتولى معاليه قيادة شركة لونيت نحو المرحلة المقبلة من النمو والتطوير، ودعم تطلعات الشركة لتكون من أهم شركات إدارة الأصول الرائدة حول العالم. ومن خلال منصبه الجديد كرئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك الإداري لشركة لونيت، سيعمل معالي السويدي مع الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة على توسيع حضور الشركة عالمياً، وتعزيز علاقاتها مع المستثمرين المؤسسيين، وقيادة المرحلة المقبلة من مسيرة النمو في أسواق القطاعين العام والخاص. وقد وضعت شركة «لونيت» هدفاً طموحاً لزيادة حجم أصولها المُدارة إلى أكثر من الضعف خلال الأعوام الخمسة القادمة.
وقال معالي محمد السويدي: عندما أطلقنا لونيت، كانت لدينا رؤية واضحة وطموحة لتأسيس شركة مستقلة ورائدة في إدارة الأصول، وبعد مرور عامين، يسعدني أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة وأن أقود فريقها لإنشاء منصة عالمية تحقق عوائد معدلة حسب المخاطر للعملاء وتقدم قيمة مستدامة للمساهمين، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد عالمياً. 

أخبار ذات صلة
«القابضة» (ADQ) تعزّز الاستدامة عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة
محمد حسن السويدي
الشركة القابضة ADQ
آخر الأخبار
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
اليوم 12:22
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
التعليم والمعرفة
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
اليوم 12:08
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
اليوم 11:32
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
علوم الدار
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
اليوم 11:06
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
الرياضة
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©