اقتصاد

«إن إم دي سي جروب» تعزّز أسطولها بإضافة جرّافة بقيمة 618 مليون درهم

29 يناير 2026 16:44


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إن إم دي سي جروب» عن تعزيز أسطولها من خلال إضافة جرافة قطع وشفط ذاتية الدفع بقيمة 618 مليون درهم، وبطول إجمالي يبلغ 148 متراً، وقدرة تشغيلية مركبة تصل إلى 30 ألفاً و440 كيلوواط.
وستُسهم الجرافة في تعزيز قدرات «إن إم دي سي جروب» في مجال أعمال الجرف البحري، وذلك في ظل النمو المتواصل في سجل أعمالها وتنامي محفظة مشاريعها ضمن عدة مناطق وأسواق دولية.
وشهد حفل وضع عارضة السفينة، الذي تم تنظيمه أمس، حضور مسؤولين من «إن إم دي سي جروب» وشركة «إن إم دي سي دريدجينج اند مارين» التابعة لها، إيذاناً ببدء أعمال البناء. ومن المتوقع أن يتم استكمال بناء السفينة ووضعها في الخدمة التشغيلية بحلول الربع الأول من عام 2027.
وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي في «إن إم دي سي جروب»: يمثل الاحتفاء ببناء سفينة جديدة دليلاً حيّاً على توسّع عملياتنا وجهودنا الموجهة لتعزيز قدراتنا التشغيلية، إلى جانب إرساء أُسس جديدة لنمو أعمالنا، مشيراً إلى انضمام الجرّافة المتطوّرة إلى أسطول «إن إم دي سي» المتميّز، بما يسهم في رفع كفاءتنا التشغيلية وتمكيننا من تنفيذ مشاريعنا بمستويات أعلى من الكفاءة.
ويأتي ذلك في إطار توجّه استراتيجي محوري للمجموعة يركّز على تعزيز القدرات التشغيلية على المدى الطويل، والاعتماد على أصول من الطراز العالمي، وتبني أحدث التقنيات، بما يدعم قدرتها على تنفيذ مشاريع السواحل والموانئ ومشاريع الطاقة والمشاريع البحرية الكبرى ضمن أسواق عملها الرئيسية.
يذكر أن «إن إم دي سي جروب» واصلت خلال السنوات الأخيرة تعزيز قدراتها التشغيلية لمواكبة النمو المتسارع في محفظة مشاريعها عبر عدة أسواق ومناطق جغرافية، ووسّعت في عام 2025، حضورها الدولي من خلال تنفيذ مشاريع في الفلبين وسلطنة عمان.

ياسر زغلول
