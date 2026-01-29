346 مليون درهم أرباح «الإمارات لتعليم القيادة» في 2025 بنمو 23%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات لتعليم القيادة، عن نتائجها المالية القوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي عكست نمواً ملحوظاً في الإيرادات، وتحسناً في الربحية، ومتانة في المركز المالي للشركة.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 770 مليون درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ 513 مليون درهم في عام 2024، محققة نمواً سنوياً بنسبة 50%، مدفوعة بالطلب المستدام على خدمات تدريب السائقين، إلى جانب التوسع المستمر في محفظة الشركة لخدمات التنقل المتكاملة.

وسجل الربح قبل الضريبة نمواً بنسبة 30% ليصل إلى 403 ملايين درهم، مقارنة بـ310 ملايين درهم في العام السابق، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 23% ليبلغ 346 مليون درهم، مقارنة بـ 282 مليون درهم في عام 2024.

كما ارتفعت الأرباح قبل قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 35% لتصل إلى 425 مليون درهم، ما يعكس تحسناً في الكفاءة التشغيلية، وانضباطاً في إدارة التكاليف، وتعزيزاً في كفاءة استخدام الأصول.

وفي ضوء الأداء المالي القوي والتدفقات النقدية المستقرة، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 20 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية 2025، على أن يتم عرض هذه التوصية على الجمعية العمومية للشركة للمصادقة عليها.

وتمثل هذه التوزيعات ما نسبته 40% من رأس مال الشركة، وتعادل ما يقارب 62% من صافي أرباح عام 2025، بزيادة قدرها نحو 18% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يعكس متانة المركز المالي للشركة، ويحقق قيمة مضافة للمساهمين، ويعزز من ثقتهم باستدامة الأداء والنمو المستقبلي.

وقال السيد خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم القيادة: تعكس نتائجنا المالية لعام 2025 قوة ومرونة نموذج أعمال الشركة، ويؤكد النمو الملحوظ في الإيرادات والربحية قدرتنا على التوسع بكفاءة، مع الحفاظ على تركيزنا على الجودة، والسلامة على الطرق، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، ونواصل الاستثمار في المبادرات التي تعزز مكانتنا كمزود رائد لحلول التنقل المتكاملة في دولة الإمارات.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عودة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية: حققت الشركة نمواً قوياً في الأرباح والتدفقات النقدية خلال عام 2025، مما يعزز مركزها المالي المتين، ويوفر التحسن في جميع المؤشرات المالية الرئيسية منصة قوية لدعم الاستثمارات المستقبلية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

يذكر أن الإمارات لتعليم القيادة استحوذت نهاية عام 2025 على حصة قدرها 22.5% في شركة «مواصلات القابضة»، التي تضم مجموعة من الشركات تشمل «أمان للنقل العام»، و«أمان تاكسي»، و«أوتوستراد» وغيرها، وتدير أسطولاً متنوعاً يضم أكثر من 1000 حافلة للنقل العام والخاص، وأكثر من 2500 سيارة أجرة، وما يزيد على 5500 مركبة تأجير موزعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وفي عام 2024، استحوذت الشركة على حصة 51% من شركة «إكسلنس بريمير للاستثمار»، المالكة لعدد من الشركات من بينها «إكسلنس للقيادة» و«إكسلنس ليموزين».

في الربع الرابع من عام 2025، حققت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات إنجازا استراتيجيا عبر الفوز بمناقصة صادرة عن مركز النقل المتكامل في أبوظبي لتطوير وتشغيل محطات شحن من الجيل القادم للمركبات الكهربائية.