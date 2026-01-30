السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب بعد ذروة تاريخية

انخفاض أسعار الذهب بعد ذروة تاريخية
30 يناير 2026 08:20

هبط الذهب اليوم مع جني المستثمرين الأرباح بعد الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أن الأسعار تتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وبحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 5330.20 دولار للأوقية.
وغير المعدن النفيس مساره ليهبط أكثر من خمسة بالمئة إلى أدنى مستوى خلال ​الجلسة عند 5109.62 دولار بعد أن لامس في وقت سابق 5594.82 ‌دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ‍خسرت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 114.141 ⁠دولار للأوقية بعد أن سجلت 121.64 دولار ​في وقت سابق. وارتفعت الفضة بنحو 60 بالمئة هذا العام، مدعومة بنقص مستمر في المعروض وقوة دافعة من عمليات ​الشراء.
وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 2602.85 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى غير مسبوق عند 2918.80 ‌دولار يوم الاثنين. وانخفض البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 1996.65 دولار للأوقية.

أخبار ذات صلة
%9 نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الإمارات خلال 2025
الذهب قرب 5600 دولار للأونصة
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
«جواهر الإمارات 2026» يواصل فعالياته في «إكسبو الشارقة»
اقتصاد
«جواهر الإمارات 2026» يواصل فعالياته في «إكسبو الشارقة»
اليوم 20:35
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اقتصاد
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اليوم 20:32
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
الرياضة
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
اليوم 20:15
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اقتصاد
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اليوم 19:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©