انخفاض أسعار الذهب بعد ذروة تاريخية

هبط الذهب اليوم مع جني المستثمرين الأرباح بعد الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أن الأسعار تتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وبحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 5330.20 دولار للأوقية.

وغير المعدن النفيس مساره ليهبط أكثر من خمسة بالمئة إلى أدنى مستوى خلال ​الجلسة عند 5109.62 دولار بعد أن لامس في وقت سابق 5594.82 ‌دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ‍خسرت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 114.141 ⁠دولار للأوقية بعد أن سجلت 121.64 دولار ​في وقت سابق. وارتفعت الفضة بنحو 60 بالمئة هذا العام، مدعومة بنقص مستمر في المعروض وقوة دافعة من عمليات ​الشراء.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 2602.85 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى غير مسبوق عند 2918.80 ‌دولار يوم الاثنين. وانخفض البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 1996.65 دولار للأوقية.