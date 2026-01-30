المفوضية الأوروبية: التحول الرقمي والبيانات حجر الأساس لمستقبل العمل الجمركي

أكد فيليب دوبونتيل، مدير التعريفات الجمركية للاتحاد الأوروبي في المفوضية الأوروبية، أن التحول الرقمي والاستخدام الذكي للبيانات يشكلان الركيزة الأساسية لمستقبل العمل الجمركي، مشيراً إلى توجه الاتحاد نحو اعتماد نهج جمركي قائم على البيانات وتحليلها بشكل مركزي، بما يعزز كفاءة الإجراءات الجمركية وسلاستها.





وأوضح دوبونتيل، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في جلسات مؤتمر "التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026"، أن أبرز محاور النقاش خلال أيام المؤتمر تمثلت في رقمنة الجمارك والدور المحوري للبيانات في تطوير الأنظمة الجمركية، لافتًا إلى سعي الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن فعّال بين تسهيل حركة التجارة وتعزيز الرقابة على الحدود.

وأشار إلى أن دور الجمارك يتجاوز مراقبة الحدود، ليشمل تنفيذ عدد كبير من التشريعات المرتبطة بالسياسات الحكومية، مؤكّدًا أن المسؤولية الأساسية للسلطات الجمركية تكمن في ضمان امتثال جميع البضائع الداخلة والخارجة للقوانين والأنظمة المعمول بها.



وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد بشكل رئيسي على الاستخدام الفعّال للبيانات، وإعادة استخدامها وتبادلها بين الجهات المعنية، دون تحميل المشغلين الاقتصاديين أعباء إضافية، وذلك وفق مبدأ "التقديم مرة واحدة"، حيث تُقدَّم البيانات مرة واحدة ويُعاد استخدامها عند الحاجة.





وقال دوبونتيل، إن إعادة استخدام البيانات والتحقق المتبادل منها عبر سلسلة القيمة ومراحل الموافقة المختلفة يسهمان في رفع دقة تقييم المخاطر وإدارتها عند الحدود، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والدقة في العمل الجمركي.

وتطرق المسؤول الأوروبي إلى تطبيق هذا النهج عمليًا، موضحًا أن لدى الاتحاد الأوروبي نماذج متقدمة في الاستخدام الأمثل للبيانات، لا سيما في مجالات الاستدامة والتغير المناخي، وحماية الأطفال من خلال ضمان سلامة الألعاب المستوردة، إضافة إلى مراقبة استيراد المنتجات الخشبية والتحقق من عدم ارتباطها بقطع الأشجار غير القانونية أو بالأخشاب النادرة.

وأكد أهمية المعرفة الدقيقة بطبيعة البضائع العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن جودة البيانات المقدمة من المشغلين الاقتصاديين تمكّن الإدارات الجمركية، ولا سيما في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من تنفيذ الرقابة بكفاءة عالية.





وأعرب دوبونتيل، عن إعجابه بالتجربة الإماراتية في العمل الجمركي، مشيرًا إلى أنه زار، على هامش المؤتمر، عددا من المرافق في الدولة، من بينها دبي وميناء أبوظبي؛ حيث اطّلع على مستوى التطور في البنية التحتية والتحول الرقمي، والطريقة السلسة التي تُدار بها العمليات الجمركية، بما يسهم في تسهيل التجارة وتعزيز فعالية الرقابة على الحدود.