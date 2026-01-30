النفط يهبط لكنه يتجه لأكبر مكاسب شهرية في سنوات

انخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها منذ سنوات.



بحلول الساعة 03:32 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً إلى 69.80 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.4 بالمئة عند تسوية الجلسة الماضية لأعلى مستوى لها منذ 31 يوليو. وينتهي عقد مارس في وقت لاحق اليوم ​الجمعة. وهبطت عقود أبريل الأكثر تداولاً 1.07 دولار إلى 68.52 دولار.



وخسر خام ‌غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 دولار إلى 64.36 دولار للبرميل بعد صعوده 3.​4 بالمئة أمس الخميس إلى أعلى مستوى له منذ 26 سبتمبر.