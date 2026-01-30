السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

النفط يهبط لكنه يتجه لأكبر مكاسب شهرية في سنوات

النفط يهبط لكنه يتجه لأكبر مكاسب شهرية في سنوات
30 يناير 2026 09:48

انخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها منذ سنوات.

بحلول الساعة 03:32 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً إلى 69.80 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.4 بالمئة عند تسوية الجلسة الماضية لأعلى مستوى لها منذ 31 يوليو. وينتهي عقد مارس في وقت لاحق اليوم ​الجمعة. وهبطت عقود أبريل الأكثر تداولاً 1.07 دولار إلى 68.52 دولار.

أخبار ذات صلة
النفط يصعد لليوم الثالث على التوالي
انخفاض أسعار النفط


وخسر خام ‌غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 دولار إلى 64.36 دولار للبرميل بعد صعوده 3.​4 بالمئة أمس الخميس إلى أعلى مستوى له منذ 26 سبتمبر.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
«جواهر الإمارات 2026» يواصل فعالياته في «إكسبو الشارقة»
اقتصاد
«جواهر الإمارات 2026» يواصل فعالياته في «إكسبو الشارقة»
اليوم 20:35
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اقتصاد
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اليوم 20:32
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
الرياضة
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
اليوم 20:15
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اقتصاد
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اليوم 19:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©