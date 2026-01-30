1.35 مليار درهم إيرادات «الصير مارين» في 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية التابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية لعام 2025، محققة نمواً في أرباحها التشغيلية بنسبة 110% على أساس سنوي، لتبلغ 209 ملايين درهم، إلى جانب زيادة في الإيرادات بنسبة 5.21% لتصل إلى 1.35 مليار درهم.

وسجّلت الشركة كذلك نمواً في الربح الإجمالي بنسبة 14.57% ليصل إلى 164 مليون درهم، في أداء يعكس متانة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق عوائد متزايدة.

وبلغت أصول الشركة غير المتداولة 2.36 مليار درهم، شملت أسطول السفن الرئيس المولّد للإيرادات، ومرافق البنية التحتية الإنتاجية، والتي تمثل الدعامة لقدرات الصير مارين التشغيلية، والضمانة للنمو المطرد في عوائدها التجارية.

وتم تحسين الاستفادة من الأصول المتداولة التي بلغت 5.67 مليار درهم، من خلال الإدارة الفعالة لرأس المال العامل، ما مكّن الشركة من خفض التزاماتها المتداولة بنسبة 57%، لتبلغ 732.8 مليون درهم.

كما نفذت الشركة برنامجاً شاملًا لإعادة هيكلة الديون وتقليص ضغوط السداد للديون قصيرة الأجل بشكل كبير عبر شروط أفضل للتمويل طويل الأجل؛ حيث نجحت الشركة في تمديد آجال الاستحقاق عبر زيادة الالتزامات غير المتداولة من 2.25 مليار درهم إلى 3.17 مليار درهم.

جاء التحسن في الأداء المالي للشركة عام 2025 مدفوعاً بتوسّع أسطولها البحري، وتعزيز الإيرادات بعقود تأجير طويلة الأجل للسفن الجديدة، مع رفع كفاءة تشغيل السفن وتوزيعها، ما ساعد على تحقيق نمو ملحوظ في الربح الإجمالي وقفزة في الأرباح التشغيلية، والتي تضمنت مكاسب بقيمة 102 مليون درهم ناتجة عن عمليات بيع السفن.

ويضم أسطول الشركة حالياً 11 سفينة مملوكة بالكامل للصير مارين وسبع سفن مملوكة لكيانات تم تأسيسها عبر شراكات إستراتيجية.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، إن نتائج عام 2025 تمثل نقطة تحول رئيسة في مسيرة الشركة التي بدأت جني ثمار خططها التي أطلقتاها منذ سنوات عديدة.

من جانبه قال جونتيرس ألفارادو، نائب الرئيس التنفيذي للشركة إن «الصير مارين» تمتلك اليوم 18 سفينة منها عدة ناقلات غاز عملاقة متطورة ثنائية الوقود، ما دعم محفظة أسطولها وقدراتها المتنوعة عبر قطاعات الشحن الرئيسة، التي تشمل ناقلات الغاز وناقلات المنتجات البتروكيماوية متعددة الأحجام، الأمر الذي ضمن امتلاكها أصولا قوية ومدرة للإيرادات، شكلت ضمانة للأرباح التشغيلية المرتفعة التي أعلنت عنها الشركة.