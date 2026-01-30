مهرجان الشارقة لريادة الأعمال ينطلق غداُ بمشاركة 300 متحدث عالمي



الشارقة (الاتحاد)

تنطلق غداً فعاليات الدورة التاسعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026»، أكبر تجمع ريادي من نوعه في المنطقة، في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، مستضيفاً نخبة من مؤسسي الشركات والمستثمرين والمبدعين وصنّاع سياسات والقياديين تحت شعار «حيث ننتمي».

ويستعد المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، لاستقبال أكثر من 14 ألف مشارك، واستضافة أكثر من 300 متحدث عالمي، وتنظيم أكثر من 250 فعالية تتضمن جلسات وورش عمل وأنشطة تدريبية وتجارب ترفيهية ومجتمعية، في 10 مناطق متخصصة تغطي مجالات ريادة الأعمال والإبداع والاستثمار والتأثير الإيجابي وجودة الحياة. ويؤكد حجم البرنامج وتنوعه مكانة المهرجان بوصفه ركناً أساسياً في منظومة ريادة الأعمال الإقليمية.

وتستضيف دورة العام الجاري نخبة من الشخصيات العالمية البارزة في مجالات الرياضة والأعمال والإعلام والثقافة، بما يرسّخ مكانة المهرجان كمنصة إقليمية وعالمية للرؤى والأفكار المبتكرة، وتبادل التجارب والخبرات، واستعراض قصص النجاح الملهمة.

ويتناول المتحدثون في جلسات نقاشية وحوارية مجموعة متنوعة من الموضوعات انطلاقاً من الذهنية عالية الأداء، وبناء العلامات التجارية، وصولاً إلى ريادة الأعمال القائمة على تحقيق الأهداف والابتكار والمرونة، مقدمين رؤى مستمدة من تجاربهم في قطاعات وأسواق متعددة.

ويخصص «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» عشر مناطق لتعزيز مختلف جوانب منظومة ريادة الأعمال، بدعم نخبة من الشركاء، وتتضمن «منطقة مدينة الشركات الناشئة» برعاية «دو للأعمال»، و«منطقة التأثير» بدعم من «أرادّ للتطوير العقاري»، و«منطقة صُنع في الشارقة» بالشراكة مع «بنك الشارقة» و«مجلس سيدات أعمال الشارقة»، و«منطقة الإبداع» برعاية «إعمار العقارية»، و«منطقة الأجنحة الدولية» بدعم من «بنك الإمارات دبي الوطني»، إلى جانب «منطقة المجتمع»، و«منطقة مهرجان الشارقة لريادة الأعمال للمأكولات»، و«منطقة أكاديمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، و«منطقة السوق»، إضافة إلى «منطقة رواد الشارقة الصغار» التي أطلقها المهرجان هذا العام تجسيداً لالتزامه بتمكين الأجيال القادمة.

وتشكّل هذه المناطق منصات لتعزيز فرص التعاون والشراكات، واستضافة عروض الشركات الناشئة وترسيخ التواصل مع المستثمرين، وتبادل الأفكار على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.