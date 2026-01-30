«غرفة الشارقة» تستعرض الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات الغذائية في «جلفود 2026»



الشارقة (الاتحاد)

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات خلال المشاركة بفعاليات الدورة الـ31 من معرض «جلفود 2026» الذي يختتم اليوم بمدينة إكسبو دبي، الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الصناعات الغذائية في الإمارة.

تأتي مشاركة الغرفة في المعرض ضمن جهودها المتواصلة لتمكين الشركات الوطنية العاملة في صناعة الأغذية والمشروبات وتسليط الضوء على قدراتها التصديرية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الغذائي في إمارة الشارقة فضلاً عن دعم الشركات المحلية في الانفتاح على أسواق جديدة وتوسيع قاعدة شراكاتها التجارية وذلك من خلال منصة عرض متكاملة ضمّت 10 شركات من الشارقة متخصصة في صناعة وتجارة المواد الغذائية بأصنافها المتنوعة.

وعرضت منصة الغرفة نماذج من أحدث المنتجات الغذائية للمصنّعين في الإمارة والتي ضمّت مجموعة واسعة من المنتجات التي تتسم بالجودة العالية التي تعكس تطور القطاع الصناعي الغذائي في الشارقة وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد علي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات أن المشاركة في«جلفود 2026» مثلت فرصة استثنائية للشركات التي تتخذ من الشارقة مقراً لها للترويج لمنتجاتها أمام جمهور عالمي يضم صنّاع القرار والمشترين من مختلف أنحاء العالم فضلاً عن إتاحة الفرصة لإبرام صفقات تجارية جديدة مع الشركات المشاركة من نحو 195 دولة والاطلاع على أحدث الاتجاهات والابتكارات في صناعة الأغذية والمشروبات بما يخدم خطط التوسع وزيادة الصادرات نحو الأسواق العالمية.

والتقى وفد الغرفة خلال فعاليات المعرض عدداً من المسؤولين في الهيئات والمؤسسات المعنية بتنمية الصادرات واستقطاب المستثمرين فيما حضر مسؤولو الغرفة جانباً من لقاءات العمل التي جمعت الشركات الأعضاء في الغرفة بنظيراتها العالمية المشاركة في المعرض سعياً لعقد صفقات تجارية أو تأسيس شراكات استثمارية مع الشركاء المحتملين.

وحظيت منصة غرفة الشارقة باهتمام واسع من رواد الصناعة الغذائية المشاركين في الحدث إذ توافد عليها عدد كبير من المصنّعين والموردين والمصدّرين وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية المثمرة التي جمعت المصنّعين المحليين بنظرائهم من أسواق متعددة بما يفتح آفاقاً لإبرام شراكات تجارية جديدة وتوسيع نطاق التصدير إلى أسواق إضافية تتمتع بفرص واعدة.