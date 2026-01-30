1.36 مليار درهم إيرادات شركات منظومة «شراع»

الشارقة (الاتحاد)



أكّدت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أن دولة الإمارات تحظى اليوم بمكانة متقدمة على خريطة ريادة الأعمال والابتكار عالمياً، مستندة إلى رؤية قيادية أرست أسس منظومة متكاملة تدعم نمو مجتمعات الأعمال عبر تشريعات محفّزة، وبنية رقمية متقدمة، وشبكة فاعلة من الجهات الداعمة لريادة الأعمال.

كما أكّدت أن منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات جزء من هندسة اقتصادية وطنية تقودها رؤية طموحة واستراتيجيات تنموية بعيدة المدى، وتعمل ضمن أجندة ريادة الأعمال 2031، واستراتيجية الاقتصاد الرقمي، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والحملة الوطنية «الإمارات: عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وكلها تستهدف بناء اقتصاد يقوده الابتكار والشركات القابلة للتوسع عالمياً، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تتجسد في أهداف واضحة، أبرزها تدريب 10 آلاف رائد أعمال إماراتي وإنشاء 30 ألف فرصة عمل بحلول 2030، وهو ما يرسّخ دور «شراع» كجهة تشغيلية فاعلة ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية.

وأضافت: في هذا السياق يبرز دور مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» بوصفه جهة تمكينية محورية، ومن خلال تنظيمه لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال، يسهم في تعزيز مكانة الدولة كنموذج لاقتصاد قائم على الابتكار، لافتة إلى أن شراع يركّز على قطاعات تمثّل العمود الفقري للاقتصاد الجديد.

وتابعت: «يترجم نجاح الشركات المنضوية ضمن منظومة (شراع) في هذه المجالات إلى قيمة مضافة تدعم توجهات الدولة الاقتصادية، ويتجسّد هذا عملياً في شركات حققت أكثر من 372 مليون دولار إيرادات (ما يعادل نحو 1.36 مليار درهم)، وجذبت أكثر من 297 مليون دولار استثمارات (نحو 1.09 مليار درهم)، وأسهمت في توفير أكثر من 2600 وظيفة نوعية في مجالات قائمة على المعرفة، وبذلك تتحوّل السياسات الوطنية إلى نتائج اقتصادية قابلة للقياس».