«راكز» تحقق نمواً استثنائياً في 2025 بانضمام 19 ألف شركة جديدة



رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، نمواً لافتاً في 2025 مع انضمام نحو 19 ألف شركة جديدة إلى مجتمعها الاستثماري المتنامي، ما يمثل زيادة بنسبة 44% في عدد الشركات المسجلة مقارنة بعام 2024. وارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن منظومة «راكز» في نهاية العام الماضي إلى أكثر من 40 ألف شركة من مختلف أنحاء العالم مما يعزز مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الاقتصادية ديناميكية في المنطقة.

وجاء النمو في عام 2025 مدفوعاً بشكل أساسي برخص الأعمال الخدمية التي شكلت 40% من إجمالي الشركات الجديدة المسجلة تلتها الرخص التجارية بنسبة 33%، في حين حافظ قطاع التجارة الإلكترونية على زخمه القوي مسجلاً 17%.

ومن أبرز الأنشطة التجارية المسجلة خلال عام 2025 التجارة العامة، والتجارة الإلكترونية للمنتجات، والخدمات والاستشارات في إدارة المشاريع، وتقنية المعلومات وتطوير أنماط الحياة، إضافة إلى خدمات التسويق والوساطة التجارية، وتخليص المعاملات، وصيانة المباني والمنشآت.

ويعكس هذا التنوع قدرة «راكز» على دعم مجموعة واسعة من نماذج الأعمال، من الشركات الاستشارية إلى المؤسسات التجارية والشركات الرقمية ضمن منظومة متكاملة تدعم نمو وازدهار الشركات.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن النمو القوي الذي سجلته «راكز» في عام 2025 يجسد الثقة المستمرة التي توليها الشركات لإمارة رأس الخيمة كمكان يمكنهم فيه التأسيس والتشغيل والتوسع بكفاءة، مؤكداً أن استقبال نحو 19 ألف شركة جديدة خلال عام واحد هو دليل واضح على أن المقومات الاستثمارية لإمارة رأس الخيمة تلاقي صدى واسعاً لدى المستثمرين من مختلف القطاعات والأسواق.

وأضاف أنه مع استمرار «راكز» في تعزيز هذا الزخم يظل تركيزها منصباً على تمكين الشركات في مختلف القطاعات عبر توفير حلول مرنة وبيئة تشغيلية مثالية للأعمال، مشيراً إلى أن «راكز» تتبوأ مكانة ريادية تؤهلها لدعم الشركات في استكشاف فرص جديدة، والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وواصلت «راكز» تعزيز حضورها العالمي خلال عام 2025 مدعومة بتنوع ملحوظ في قاعدة المستثمرين، حيث حافظت الهند على صدارتها كأكبر دولة منشأ للشركات الجديدة المسجلة بنسبة 33%، تلتها باكستان بنسبة 8%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 7%، كما جاءت كل من مصر وفرنسا ضمن أبرز الجنسيات المساهمة، مما يبرز الجاذبية الواسعة لراكز في جنوب آسيا وأوروبا، إضافة إلى مجتمع الأعمال العالمي الأوسع.