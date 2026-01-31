لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أهمية تحول العمل الخيري من العطاء التقليدي قصير الأمد إلى استراتيجيات مؤثرة وطويلة الأمد، تعزز العملية التعليمية وتدعم الأسر والمبادرات الصحية وتشجع على المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «العمل الخيري والاستثمار المؤثر كنموذج جديد للنمو المستدام في المنطقة» ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» في مجمع الشارقة للتكنولوجيا والابتكار.

وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أن العمل الخيري في دولة الإمارات استراتيجية مجتمعية شاملة تمتد لتشمل جميع أفراد المجتمع، مشيرةً إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً محورياً في تقديم نموذج يحتذي به المجتمع من خلال المبادرات التي تشجع التطوع والمساهمة المجتمعية على مستوى الأسرة والمجتمع ككل مستشهدةً بأمثلة عملية، مثل دعم الأطفال في غزة حيث شارك الأهالي أطفالَهم في تحضير وجمع المواد الغذائية لتعزيز قيم العمل الجماعي والمساهمة في عمل الخير من الصغر.

وأشارت معاليها إلى أهمية الجوائز والمبادرات، مثل جائزة زايد للاستدامة التي تهدف لدعم الشباب في تقديم مشاريع مبتكرة تخدم المجتمع وجهود قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع من خلال العديد من المبادرات والبرامج، مثل القافلة الوردية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، موضحة أن القافلة وفرت في أكتوبر الماضي خدمات تصوير طبية مجانية لما يقارب 20 ألف شخص في الدولة مع مساهمة الشركات التي تستأجر الحافلات المتنقلة لموظفيها.

ولفتت معاليها إلى أن التعليم هو أحد أهم مجالات العمل الخيري المستدام، حيث يمكن أن يكون وسيلة لإعادة العطاء للمجتمع بشكل طويل الأمد وذكرت أمثلة على الجامعات الإماراتية، مثل الجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة نيويورك في أبوظبي التي تشجع المانحين على دعم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين ممن لا يملكون القدرة المالية وهو ما أسمته «الدفع للأمام»، مضيفة أن العمل الخيري لا يحتاج إلى أن يكون مرتبطاً بالثراء بل يمكن أن يبدأ من أصغر الأمور مثل التطوع والمشاركة في تحسين البيئة المحلية.

وفي ختام حديثها وجهت معاليها رسالتها مباشرة لرواد الأعمال، مؤكدة أهمية العطاء منذ البداية وعدم الانتظار حتى تحقيق الثروة قائلةً: «كثير من الناس وأصحاب المشاريع يظنون أنه يجب أن يكونوا أثرياء قبل أن يبدؤوا بالعطاء لكن الواقع هو أنه لا حاجة لأن تصل إلى هذا الحد لتبدأ بالعطاء، ولا تنسوا الذين يعملون كموظفين بسيطين تعرفوا على أسمائهم وأصولهم وكونوا ممتنين لهم وساعدوهم وأن دمج العمل الخيري في استراتيجية المشاريع وروح المسؤولية الاجتماعية يجعل كل مشروع اقتصادي أداة للنهوض بالمجتمع بما يعكس جوهر فلسفة التكافل الإماراتية».

وفي جلسة بعنوان «بناء عالم يصلح للجميع» سلطت صاحبة السموّ السيدة الدكتورة بسمة آل سعيد رئيسة ومؤسسة لـ«عيادات همسات السكون» المتخصصة في مجال الصحة النفسية والعافية بسلطنة عمان الضوء على تصميم أنظمة رفاه شاملة تراعي الأصالة الثقافية وتواكب المعايير الحديثة للصحة النفسية لتعزيز الشمولية والعدالة الاجتماعية في المجتمع.

وأكدت أن بناء عالم يصلح للجميع يبدأ من التصميم المتأصل منذ البداية وليس من الإضافات اللاحقة.

وأوضحت أن أي مشروع أو منتج يجب أن يأخذ في الاعتبار الاختلافات الفردية للمستخدمين -من ثقافة ودين وتجارب حياتية- بدلاً من الافتراض أن الجميع متشابهون أو أن تصورنا الخاص سيكون مناسباً للجميع.

وشددت على أن التفكير في التنوع والشمولية يجب أن يكون جزءاً من الاستراتيجية الأساسية لأي مؤسسة أو مشروع وأن الاعتماد على فرق متنوعة وأبحاث مستمرة وتجارب عملية وتغذية راجعة متواصلة هو ما يضمن وصول الحلول إلى أكبر عدد من الناس بطريقة عادلة وفعّالة.

كما ربطت سموها هذا النهج بالجانب الإنساني، مشيرة إلى أن الاهتمام بالمجتمع والمساهمات المجتمعية والعمل الخيري هي عناصر أساسية لجعل أي عالم نصممه أكثر شمولاً واستدامة بحيث يشعر كل فرد بأنه مرئي ومقدَّر ومشارك في هذا العالم.