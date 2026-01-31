تباين أداء أسواق المال العالمية مع تثبيت الفائدة الأميركية



أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت أسواق المال العالمية تبايناً في أدائها خلال الأسبوع المنتهي، متأثرةً بقرار تثبيت سعر الفائدة الأميركية ونتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى.

ومال أداء وول ستريت إلى التراجع النسبي بعدما تعرّضت لضغوط خلال الأسبوع، وتراجعت المؤشرات الرئيسية في آسيا بعد موجات بيع واسعة، فيما حققت المؤشرات الرئيسية الأوروبية مكاسب، مستفيدةً من نتائج الشركات.

وأنهت مؤشرات الأسهم الأميركية تداولات الأسبوع على تراجع نسبي، بعد جلسات اتسمت بالتقلب، حيث شهدت المؤشرات ارتفاعاً خلال النصف الأول من الأسبوع، قبل أن تفقد تلك المكاسب بالكامل في النصف الثاني منه.

وتراجع «S&P 500» بنسبة 0.4% في ختام الجلسات، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي على تراجع بنفس النسبة، فيما تراجع «ناسداك» المركّب بنسبة 0.9%.

وجاءت التقلبات نتيجة عدة عوامل، منها تقارير أرباح عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ قفز سهم ميتا بلاتفورمز بنحو 10%، في حين تراجع سهم «مايكروسوفت» بنسبة قاربت ذلك، كما تعرّض سهم «سيرفيس ناو» لانخفاض بنحو 10%.

وخلال هذا الأسبوع، أعلنت أكثر من 90 شركة مدرجة في مؤشر S&P 500 عن نتائج أعمالها، التي واصلت الإشارة إلى متانة الاقتصاد.

كما تأثرت الأسواق بنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير، وأكد رئيسه جيروم باول أن السياسة النقدية لا تزال عند مستوى مناسب في ظل قوة الاقتصاد.

وتترقب الأسواق المالية في أميركا أسبوعاً حافلاً، فمن المنتظر خلال الأسبوع المقبل صدور تقرير الوظائف الشهري، إلى جانب إعلان نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، مثل غوغل وأمازون وإيه إم دي وبالانتير، مما يرجّح استمرار التقلبات المرتفع.

وفي أوروبا، أنهى المؤشر الأوروبي الرئيسي تعاملات الأسبوع على ارتفاع، محققاً أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ عام 2021، وذلك في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم نتائج أعمال الشركات، إلى جانب تفاعل الأسواق مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اختيار عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش مرشحاً لرئاسة البنك المركزي الأميركي.

وأنهى مؤشر «يورو ستوكس 50» على ارتفاع 0.95%، كما أغلق مؤشر داكس الألماني مرتفعاً بنسبة 0.95% إلى نحو 24.5 ألف نقطة.

أما مؤشر فوتسي 100 البريطاني، فقد أنهى الأسبوع على ارتفاع 0.5% عند مستوى 10.2 ألف نقطة.

وعلى مستوى الأسواق الآسيوية، ساد أداء متباين مائل للتراجع خلال تعاملات الجمعة الماضية، في ظل ضعف بعض البيانات الاقتصادية واستمرار التقلبات في الأسواق الصينية.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.1% ليغلق قرب مستوياته السابقة، فيما هبط مؤشر شنغهاي المركّب بنسبة 0.96%.

وسجّل مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ أكبر الخسائر بين المؤشرات الآسيوية، متراجعاً بنحو 2%، مع اتجاه المستثمرين إلى بيع أسهم التكنولوجيا الثقيلة لجني الأرباح.

وجاءت الخسائر في أسهم الصين وهونغ كونغ عقب تراجع حاد في أسعار الذهب، مما أشعل موجة بيع واسعة في الأسواق، وسط تصاعد المخاوف المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على تقييمات الأسهم.