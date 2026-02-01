الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين «محمد بن راشد لتنمية المشاريع» و«تداوي»

تعاون بين «محمد بن راشد لتنمية المشاريع» و«تداوي»
1 فبراير 2026 21:28

 

دبي (الاتحاد)

 أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أمس عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية لتوسيع نطاق استفادة المنشآت الإماراتية في دبي من الوصول إلى فرص مشتريات جديدة، وزيادة حضورها التجاري، ومواصلة نموها.
وبموجب الاتفاقية، سيحصل أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تخفيضات على أسعار المساحات والمواقع التجارية، بما في ذلك منافذ البيع بالتجزئة، والخدمات المخصصة لتلبية احتياجات المرضى والزوار.
كما تنص الاتفاقية على منح الأولوية للمورّدين الإماراتيين من أعضاء المؤسسة في الحصول على الصفقات والعقود التي ستدرجها مجموعة تداوي ضمن قائمة مورديها، حيث يشمل نطاق عقود المشتريات مجموعة واسعة من الاحتياجات، تغطي متطلبات قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب فئات المشتريات العامة.
وستتيح الشراكة لأعضاء المؤسسة كذلك فرصة المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها مجموعة تداوي.
وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن تمكين روّاد الأعمال المواطنين يُعدّ ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مرن وتنافسي يواكب متطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن الشراكة مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية تعكس التزام المؤسسة بتوفير فرص عملية قائمة على احتياجات السوق، بما يتيح للأعضاء توسيع أعمالهم بصورة مستدامة.
وأضاف أن هذه الشراكات تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أهمية التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في نجاح برنامج المورد الإماراتي.
من جانبه، قال مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، إن الشراكة تعكس التزام المجموعة بدعم الاقتصاد الوطني عبر دمج المنشآت الإماراتية ضمن سلاسل التوريد في قطاع الرعاية الصحية، وتمكين الموردين الإماراتيين من تحقيق نمو مستدام من خلال فرص مشتريات نوعية وبيئة تشغيلية داعمة.

 

