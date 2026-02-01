قادة صناعة السكر يجتمعون في دبي لرسم ملامح مرحلة جديدة للأسواق العالمية



دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي بعد غدٍ الثلاثاء أكثر من 1000 مندوب من 75 دولة ضمن فعاليات الدورة الـ 10 لمؤتمر دبي للسكر 2026، أحد أبرز المنصات العالمية المتخصصة في مناقشة مستقبل صناعة السكر والطاقة الحيوية، في ظل مرحلة دقيقة تتسم بتراجع الفائض العالمي، وتصاعد التقلبات الجيوسياسية، وتنامي المخاطر المناخية، إلى جانب التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على سلاسل القيمة العالمية.

ويعكس الحضور الدولي الواسع للمؤتمر مكانته منتدى رفيع المستوى يجمع صناع القرار والخبراء من قطاعات الإنتاج، والتجارة، والتكرير، والسياسات، والتمويل، والتكنولوجيا، لمناقشة التحديات الهيكلية التي تواجه سوق السكر، واستشراف ملامح المرحلة المقبلة للأسواق العالمية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى أدوات تحليل أكثر تقدماً وقدرة على إدارة المخاطر.

ويكتسب انعقاد المؤتمر في دبي أهمية خاصة، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والابتكار، وملتقى رئيسياً لتدفقات السلع بين الشرق والغرب.

ويوفر المؤتمر، في هذا السياق، منصة مثالية لقادة صناعة السكر لبناء الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الأفكار والخبرات، وصياغة رؤى مشتركة لمستقبل القطاع، مستفيدين من البيئة الاقتصادية المتطورة التي توفرها دولة الإمارات، والبنية التحتية المتقدمة، والموانئ العميقة التي جعلت من دبي محوراً رئيسياً في التجارة العالمية للسلع الأساسية.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «الذكاء الاصطناعي - رؤية مبتكرة لصياغة مستقبل السكر»، في إشارة إلى التحول المتزايد من النماذج التقليدية في تحليل الأسواق وإدارة العمليات إلى حلول قائمة على البيانات والرقمنة.

ويؤكد المشاركون أن الذكاء الاصطناعي بات أداة محورية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة على التنبؤ، ودعم الاستدامة، في ظل تعقيدات المناخ والسياسات التجارية، وعدم اليقين الجيوسياسي.

ويشارك في استضافة المؤتمر كل من جمال الغرير، العضو المنتدب والمساهم الرئيسي في شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة للسكر في العالم، وجاكوب روبينز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيميتيرا، بما يعكس الدور المحوري لدبي والإمارات في منظومة صناعة السكر العالمية.

ويركز المؤتمر على توقعات السوق للسنوات المقبلة، مع ترجيحات بانخفاض الفائض العالمي خلال موسم 2026 - 2027 نتيجة انخفاض الأسعار وتراجع معدلات الإنتاج والمخزونات.

ويناقش آفاق المحاصيل في الدول الرئيسية المنتجة، وعلى رأسها البرازيل والهند وتايلاند، إلى جانب تأثير سياسات الإيثانول والطاقة، وتراجع مساحات بنجر السكر في أوروبا، فضلاً عن تحركات الطلب في الأسواق الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين.

ويشهد الحدث تكريم سيرج فارسانو، رئيس مجلس إدارة شركة سوكدين، بمنحه «جائزة الإنجاز مدى الحياة في صناعة السكر العالمية»؛ تقديراً لإسهاماته الممتدة لأكثر من أربعة عقود في تجارة السلع العالمية.

كما يسلط المؤتمر الضوء على الدور المتنامي لمصافي السكر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أصبحت، بفضل موقعها الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية، عنصراً أساسياً في موازنة التدفقات التجارية العالمية وتلبية احتياجات الأسواق في أفريقيا وآسيا.

ويؤكد انعقاد المؤتمر في دبي مجدداً مكانة الإمارة منصة دولية لصياغة التوجهات المستقبلية لصناعة السكر، في مرحلة تتطلب إعادة تصور شاملة للأسواق وسلاسل الإمداد العالمية.