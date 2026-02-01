الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الـ117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

1 فبراير 2026 22:11

 

 انطلقت اليوم الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الـ117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المقررة الخميس المقبل على مستوى اللجان، بمقر الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية،ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعاً على مستوى كبار المسؤولين يوم الأربعاء المقبل، يعقبه انعقاد الدورة الوزارية.
تناقش الاجتماعات إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ35، المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.
وتتناول مقترح إحداث الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولائحة جائزة التميز السكاني للمنطقة العربية، وتعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب استعراض تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة ذات الصلة.
 وتبحث الاجتماعات أيضاً سبل دعم وتأهيل المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية بدولة فلسطين، واستعراض تقرير تنفيذ المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا، في إطار دعم تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة وتناقش إنشاء المجلس الوزاري العربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا البازغة، وأثر الذكاء الاصطناعي على العمل، ومشروع الخطة العربية الشاملة للتكيف مع التغيرات المناخية، والتقرير الاقتصادي العربي لعام 2026.

المصدر: وام
