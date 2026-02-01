الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سيدات أعمال الشارقة» يعزز حضور المشاريع النسائية بـ «مهرجان ريادة الأعمال»

«سيدات أعمال الشارقة» يعزز حضور المشاريع النسائية بـ «مهرجان ريادة الأعمال»
1 فبراير 2026 22:22


الشارقة (الاتحاد)

رسخ مجلس سيدات أعمال الشارقة دوره بوصفه جهة رائدة في تمكين رائدات الأعمال، وتعزيز مساهمتهن في الاقتصاد المحلي، من خلال مشاركة نوعية في الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 عكست التزامه بدعم المشاريع النسائية، وتسليط الضوء على نماذج ريادية تقودها نساء في قطاعات إبداعية ومعرفية متنوعة.

جاءت مشاركة المجلس عبر منطقة «صنع في الشارقة» التي دعمها المجلس، بالتعاون مع بنك الشارقة وألف للتطوير العقاري، من خلال مشاركة مجموعة من الشركات الناشئة التي تقودها سيدات أعمال ووفر منصة تفاعلية أتاحت لهن عرض مشاريعهن وبناء علاقات مع رواد الأعمال والمستثمرين وشركاء المنظومة الريادية.
 وأكدت مريم بن الشيخ مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن مشاركة المجلس في المهرجان تنسجم مع رؤيته الهادفة إلى تحويل ريادة الأعمال النسائية إلى محرك فعلي للتنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى حرص المجلس على توفير منصات تمكن النساء من القيادة والابتكار والتوسع بثقة، وشكل مهرجان الشارقة لريادة الأعمال فرصة مهمة لإبراز إمكانات رائدات الأعمال، وتعزيز حضور مشاريعهن ضمن منظومة ريادية داعمة تقوم على الشراكة والتكامل.
وأضافت أن المجلس يواصل العمل على ربط رائدات الأعمال بالفرص والموارد والشبكات التي تتيح لهن تحقيق نمو مستدام مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصادياً يشكّل ركيزة أساسية لبناء مستقبل اقتصادي أكثر شمولاً ومرونة في الإمارة.
وسلّط مجلس سيدات أعمال الشارقة الضوء من خلال منطقة «صنع في الشارقة» على 6 مشاريع تقودها سيدات أعمال تعكس تنوع المشهد الريادي في الإمارة وتجمع بين الإبداع والابتكار والقيمة الاقتصادية.

