الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اختتام مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية في أبوظبي

اختتام مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية في أبوظبي
2 فبراير 2026 03:07

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت في أبوظبي أعمال مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026، أول فعالية من نوعها تعقد في الشرق الأوسط تركز على مستقبل العمل الجمركي ودور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الأمن الجمركي.
واستقطب المؤتمر نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا، حيث شكل منصة عالمية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتقنيات الرقمية المتقدمة في المجال الجمركي.
وتضمن المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة كما شهد المعرض المصاحب عرض أحدث الحلول والتقنيات الذكية.

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد أحمد علي الهاشمي
أبوظبي تفتح آفاقاً عالمية لمقتني الفنون ببرنامج إعفاء جمركي رائد
أبوظبي
منظمة الجمارك العالمية
التكنولوجيا
آخر الأخبار
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
الرياضة
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
اليوم 20:20
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
علوم الدار
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
اليوم 20:15
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
الرياضة
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
اليوم 20:11
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
الرياضة
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
اليوم 20:00
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©