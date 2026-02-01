اختتام مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت في أبوظبي أعمال مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026، أول فعالية من نوعها تعقد في الشرق الأوسط تركز على مستقبل العمل الجمركي ودور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الأمن الجمركي.

واستقطب المؤتمر نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا، حيث شكل منصة عالمية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتقنيات الرقمية المتقدمة في المجال الجمركي.

وتضمن المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة كما شهد المعرض المصاحب عرض أحدث الحلول والتقنيات الذكية.