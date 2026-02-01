الرئيس التنفيذي لـ «IAAPA - الشرق الأوسط 2026» لـ «الاتحاد»: أبوظبي تقود نمو صناعة الترفيه في الشرق الأوسط

رشا طبيلة (أبوظبي)



تقود أبوظبي النمو، شرق أوسطياً، في صناعة الترفيه، حيث أضحت رائدة عالمياً في تطوير قطاع الوجهات الترفيهية على مستوى المنطقة، حسب الرابطة الدولية لصناعة المتنزهات والوجهات الترفيهية «IAAPA»، التي أكدت أن منطقة الشرق الأوسط تعد الأسرع نمواً في هذا القطاع.

وقال ياكوب فاهل، الرئيس التنفيذي للرابطة في حوار مع «الاتحاد»: تم اختيار أبوظبي لاستضافة معرض ومؤتمر «IAAPA - الشرق الأوسط 2026»، الحدث الأبرز عالمياً في قطاع المدن الترفيهية والجذب السياحي، وذلك خلال الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2026 في «أدنيك»، لريادتها في هذا القطاع الحيوي بالمنطقة، مشيراً إلى أنه لأول مرة يتم استضافة معرض متخصص في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد فاهل، أن منطقة الشرق الأوسط تعد أسرع الأسواق نمواً في صناعة الترفيه، حيث من المتوقع أن تحقق نمواً يقدر بـ 15٪ سنوياً بين الأعوام 2023 و2028، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من هذا النمو يأتي من الإمارات فهي سوق رئيسي في مجال صناعة الترفيه.

وأضاف: «إن الرابطة تمثل الوجهات الترفيهية حول العالم حيث لدينا ما يقارب من 10 آلاف عضو والمعرض فرصة لهم لتبادل الخبرات».

وتستضيف أبوظبي للمرة الأولى معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط 2026، الحدث الأبرز عالمياً في قطاع المدن الترفيهية والجذب السياحي، وذلك خلال الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وأكد فاهل، أن نجاح معارض الرابطة التي يتم تنظيمها في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وهذه هي المرة الأولى التي ننظم فيها المعرض في الشرق الأوسط ما يجعل هذا الحدث في أبوظبي مميزاً.

وتابع: «قمنا ببيع كامل مساحة العرض، حيث يشارك أكثر من 320 عارضاً من مختلف أنحاء العالم، يستعرضون أحدث المنتجات والخدمات والابتكارات المرتبطة بصناعة الترفيه يشمل ذلك الأفعوانيات، والألعاب، والمنزلقات المائية، إلى جانب أنظمة التذاكر، وخدمات الطعام والشراب، وكل ما يندرج ضمن تجربة الترفيه المتكاملة».

وقال: «يتطلع المشاركون ليس فقط لزيارة المعرض، بل أيضاً لاكتشاف ما تضمه أبوظبي من وجهات متميزة في جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، ومناطق أخرى». وتوقع فاهل أن يشارك في المعرض والمؤتمر ممثلون من أكثر من 100 دولة نظراً للاهتمام الدولي الكبير بما يجري في أبوظبي من تطورات، خاصة في ظل الزخم الكبير الذي تشهده الإمارة في مجال المشاريع الترفيهية، مشيراً إلى أن مساحة المعرض تصل إلى نحو 8 آلاف متر مربع.

وحول سبب اختيار أبوظبي لانعقاد المعرض، قال: «أبوظبي تُعد رائدة عالمياً في تطوير قطاع الوجهات الترفيهية في المنطقة فعند النظر إلى منطقة الشرق الأوسط، نجد أنها المنطقة الأسرع نمواً في صناعة الترفيه عالمياً وأبوظبي في طليعة هذا النمو».

وأشار فاهل إلى أن جهات محلية مثل ميرال، ودائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، لعبت دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية، من خلال المشاريع الضخمة والاستثمار في البنية التحتية». وأكد فاهل أن الإمارات تمتلك تشريعات وأنظمة سلامة متقدمة بشكل كبير في قطاع صناعة الترفيه.



قوة رئيسة

أكد فاهل أن الإمارات تُعد قوة رئيسية في قطاع الترفيه إقليمياً وعالمياً خلال الاستثمارات الكبرى في مشاريع عملاقة في أبوظبي، مثل عالم فيراري أبوظبي وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي، ومتحف اللوفر أبوظبي وتيم لاب فينومينا، والإعلان الضخم عن مشروع ديزني، الذي يشكّل علامة فارقة في هذه الصناعة عالمياً. وأكد أن الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من نمو صناعة الترفية بالعالم حيث تتميز بجودة البنية التحتية والخدمات التي تقدمها والتجربة التشغيلية والتكامل المثالي بين الابتكار والتقنيات والخدمات، من خلال التوسعات في البنية التحتية عبر بناء المدن الترفيهية واستخدام أحدث التقنيات».



ديزني - أبوظبي

حول الإعلان عن تطوير مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي، قال فاهل: «شعرت بالانبهار برؤية القيادة التي تقف وراء هذا الإعلان، حيث أدركت حجم العمل والوقت اللذين استثمرا لتحويل هذه الرؤية إلى واقع فهذا بالإعلان يعد محطة مفصلية في مسيرة تطور مدن ومرافق الترفيه في الشرق الأوسط وشركة ديزني تعد اللاعب الأكبر في هذه الصناعة».