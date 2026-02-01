«لولو» تفتتح «هايبرماركت» جديداً في العين

العين (الاتحاد)



عززت «لولو» حضورها في قطاع التجزئة بدولة الإمارات بافتتاح هايبر ماركت جديد في مركز العين المجتمعي، الخبيصي، مؤكدةً بذلك استمرار استثماراتها في قطاع التجزئة سريع النمو في الدولة.

وافتتح الهايبرماركت الجديد رسمياً من قبل حمدان عوض طريف محمد الكتبي، العضو المنتدب لشركة الفلج للاستثمار، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، وعدد من كبار الشخصيات. ويُعد هذا الفرع رقم 269 لمجموعة اللولو في دول مجلس التعاون الخليجي، و117 في دولة الإمارات.

وصرح يوسف علي موسليام، ، قائلاً: «يعكس الهايبرماركت الجديد تركيز لولو على دعم قطاع التجزئة المجتمعية مع توفير الجودة والقيمة والراحة للعملاء».