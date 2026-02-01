الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات وإستونيا تعززان التعاون في مجالي الرقابة والتدقيق

الإمارات وإستونيا تعززان التعاون في مجالي الرقابة والتدقيق
2 فبراير 2026 00:30

 

 وقع «جهاز الإمارات للمحاسبة»مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة الإستوني، بهدف تعزيز التعاون في مجالي الرقابة والتدقيق، وتبادل الخبرات المؤسسية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منظومات التدقيق والحوكمة الرقمية، وذلك في إطار العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إستونيا.

أخبار ذات صلة
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»

تم توقيع المذكرة خلال استقبال معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، يانار هولم، المدقق العام لجمهورية إستونيا، والوفد المرافق له، في مقر الجهاز بأبوظبي.
تهدف المذكرة إلى تطوير آليات العمل الرقابي، وتعزيز التعاون في مجالات التدقيق الحكومي، وبناء القدرات، والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في دعم كفاءة الرقابة والتدقيق وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتعكس هذه الخطوة حرص الجانبين على توسيع الشراكات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على الصعيدين الإماراتي والإستوني.

المصدر: وام
آخر الأخبار
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
الرياضة
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
اليوم 20:20
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
علوم الدار
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
اليوم 20:15
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
الرياضة
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
اليوم 20:11
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
الرياضة
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
اليوم 20:00
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©