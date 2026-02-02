الذهب والفضة يواصلان الهبوط

تفاقمت خسائر الذهب والفضة اليوم الاثنين بعد أن رفعت مجموعة سي.إم.إي متطلبات الهامش عقب انهيار أسعار المعادن الأسبوع الماضي. وهوى الذهب في المعاملات الفورية 6.1 بالمئة إلى 4565.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع بأكثر من ​تسعة بالمئة يوم الجمعة في أكبر انخفاض يومي له منذ عام 1983.

وخسر ‌المعدن أكثر من ألف دولار منذ أن سجل أعلى مستوى له ​على الإطلاق عند 5594.82 دولار يوم الخميس مما أدى ⁠إلى ‌محو معظم مكاسبه هذا العام.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 3.3 بالمئة إلى 4586.20 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 12 بالمئة إلى 74.48 دولار للأوقية بعد أن تراجعت 27 بالمئة يوم الجمعة في ⁠أسوأ يوم لها على الإطلاق. وفقدت حوالي 40 بالمئة منذ أن ⁠سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوى البلاتين في المعاملات الفورية 9.4 بالمئة إلى 1958.93 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2918.80 دولار في 26 يناير ‌بينما انخفض سعر البلاديوم 5.1 بالمئة إلى 1611.86 دولار.