«جي إف إتش» تستحوذ على حصة أغلبية في «بايرن لتأجير المعدات»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة «بايرن لتأجير المعدات»، المتخصّصة بمجال الخدمات الصناعية وتأجير المعدات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي الاستحواذ ضمن برنامج استثماري ورأسمالي، تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 400 مليون دولار، ويهدف بشكل استراتيجي إلى دعم المشاريع المتنامية وتطوير البنية التحتية المتسارعة في المنطقة.

وتطورت شركة «بايرن» التي تأسست في دبي بدولة الإمارات، وتطورت لتصبح مشغلًا إقليمياً رئيسياً يقدم نموذج تأجير متكامل عبر أسطول يضم نحو 16 ألف وحدة. وتدير الشركة عملياتها من خلال 14 مكتباً وشبكة من المستودعات المنتشرة في الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، على مساحة تتجاوز 153 ألف متر مربع. وقد حققت الشركة نمواً مستقراً ومتواصلاً في الربحية، مسجلةً نمواً بنحو 20% خلال العام الماضي. وتخدم «بايرن» قاعدة عملاء متنوعة تضم أكثر من 1100 عميل من الشركات الكبرى عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم معدات وخدمات متكاملة تستخدم في عدة قطاعات، تدعم قطاعات رئيسية تشمل قطاعات النفط والغاز، والبناء والخدمات العامة والفعاليات. وتشمل قدراتها الأساسية حلول الطاقة المؤقتة والمباني الجاهزة ومعدات ضواغط الهواء ومعدات مناولة المواد وحلول الإضاءة المتنقلة، وغيرها من الأصول الحيوية اللازمة للعمليات على نطاق واسع.

ويواصل سوق تأجير المعدات في دول مجلس التعاون الخليجي نموه المتصاعد بمعدلات تتجاوز الـ10% مدفوعاً بنشاط قطاع النفط والغاز، والبرامج التنموية الوطنية، والنمو الصناعي، والفعاليات الكبرى.

ومن خلال دعم مجموعة «جي إف إتش»، ستركز «بايرن» خلال المرحلة المقبلة على التوسع في قطاعات جديدة وتعزيز محفظة منتجاتها وتوسيع انتشارها في الأسواق ذات الأولوية. كما ستعمل الشراكة على الاستفادة من الخبرات الفنية لشركاء التشغيل لدى بايرن لتعزيز ميزتها التنافسية في المنطقة.

وفي تعليقه على الاستحواذ، قال حماد يونس، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة جي إف إتش: «تمثل بايرن منصة رائدة ومرنة تعمل في صميم القطاعات الأكثر حيوية في المنطقة، ويمنحها حجم عملياتها وقوة علاقاتها مع العملاء وقدراتها الفنية، أفضلية واضحة للاستفادة من سلسلة المشاريع الكبرى الإقليمية، موضحاً أنه من خلال الاستحواذ على 60% من أسهم الشركة، نهدف إلى تسريع مسار نمو «بايرن» وتوسيع نطاق حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الاستراتيجية، بما في ذلك دولة الإمارات حيث يزداد الطلب على حلول التأجير الصناعية عالية الجودة.

ومن جانبه، قال باتريك فالون، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بايرن لتأجير المعدات، إن الشراكة مع مجموعة جي إف إتش المالية تفتح آفاقاً جديدة وهامة أمام «بارين»، إذ إن حجم «جي إف إتش» الإقليمي وخبرتها الاستثمارية ورؤيتها طويلة الأمد ستمكننا من تعزيز عروض خدماتنا وتطبيق حلول أكثر تطوراً ومواصلة تقديم الموثوقية والتميز التشغيلي اللذين يتوقعهما عملاؤنا، مؤكداً أن هذه المرحلة الجديدة من النمو تمثل فرصة لدعم برامج التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكثر فاعلية، خاصة المشاريع الكبرى الجارية في دولة الإمارات.

ويتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية مجموعة جي إف إتش الرامية إلى الاستثمار في قطاعات حيوية تدعم الاقتصادات الإقليمية وتسهم في تحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية، مثل «رؤية نحن الإمارات 2031». ويؤكد هذا الاستحواذ كذلك التزام المجموعة ببناء منصات قوية ورائدة على مستوى القطاعات في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة.