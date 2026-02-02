أسهم البنوك تقود مؤشرات الأسهم للارتفاع و«القيادية» تسجّل مستويات تاريخية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أثبتت أسواق الأسهم المحلية قدرتها على مواجهة التحديات والتقلبات في الأسواق العالمية، لتسجّل مؤشرات الأسواق في أبوظبي ودبي ارتفاعات محفّزة للغاية، بدعم من ارتفاعات أسهم البنوك التي قادت نشاط التداولات والارتفاعات في كلا السوقين مع تحقيق أسهم نشطة في دبي وأبوظبي مستويات أسعار تاريخية غير مسبوقة.

ونجحت مؤشرات الأسواق في الارتداد خلال أول جلسة تداول من شهر فبراير إلى مستويات دعم مهمة ليعود مؤشر دبي إلى مستوى 6573.36 نقطة فيما أغلق مؤشر أبوظبي مرتفعاً بنسبة 0.54% عند 10338 نقطة.

سوق أبوظبي

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعاً بمقدار 56.24 نقطة وبنسبة 0.54% عند مستوى 10338 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.17 مليار درهم، شملت ما يزيد على 260.65 مليون سهم عبر 20759 صفقة. وتصدّر سهم «بنك أبوظبي التجاري» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 112.89 مليون درهم، وتلاه سهم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 108.12 مليون درهم، ثم «الدار» بقيمة 106.27 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 26.19 مليون سهم، وتلاه سهم «إيبيكس للاستثمار» بتداول 24 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بنحو 16.9 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.75% ليغلق عند 18.74 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 1.84% إلى 15.5 درهم، وسهم «الدار» بنسبة 1.77% إلى 9.76 درهم، و«الفاظبي القابضة» بنسبة 1.34% إلى 9.04 درهم، فيما ارتفعت أسهم نشطة أخري مثل أسهم «إيبيكس للاستثمار» بنسبة 14.83% إلى 3.87 درهم، وأيضاً «مدن القابضة» بنسبة 2.95% إلى 3.48 درهم و«دانة غاز» بنسبة 1.6% إلى 0.949 درهم.

سوق دبي المالي

وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاعات القياسية ليربح 138 نقطة بنسبة 2.14%، ليغلق عند مستوى 6573.36 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 900.41 مليون درهم، بعد التعامل على 211.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14582 صفقة. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كل من «إعمار العقارية» بنسبة 4% إلى 15.6 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.44% إلى 9.8 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 4.65% إلى 18 درهماً، وأيضاً «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 6.1% إلى 33 درهماً، فيما ارتفعت أسهم «الإثمار القابضة» بنسبة 4.66% إلى 0.247 درهم، و«أملاك» بنسبة 1.69% إلى 1.8 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 2.18% إلى 0.889 درهم.

