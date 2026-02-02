«بريد الإمارات» يكشف عن أربعة إصدارات بريدية خلال «دبي الدولي للطوابع 2026»

دبي (الاتحاد)

أعلن «بريد الإمارات» عن إطلاق أربعة إصدارات تذكارية متتالية بالتزامن مع انطلاق فعاليات «معرض دبي الدولي للطوابع 2026»، وبالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع، بما يعكس التزام «بريد الإمارات» بتعزيز منظومة الهوايات المتخصصة ذات القيمة المعرفية، وترسيخ حضور الدولة على خريطة المعارض العالمية، إلى جانب إبراز دور الطابع كأداة للتوثيق الثقافي وتعزيز التبادل الحضاري بين المجتمعات.

وتُعد جمعية الإمارات لهواة الطوابع إحدى المؤسسات المجتمعية المتخصصة التي أسهمت على مدى ثلاثة عقود في تطوير هذه الهواية وترسيخ مكانتها، وتعزيز التعريف بطوابع دولة الإمارات محلياً ودولياً، وتوسيع قاعدة المهتمين عبر الأنشطة والفعاليات المعرفية والمعارض والندوات، بما ينسجم مع المسار الثقافي للدولة ويعزّز حضوره عبر أطرٍ مؤسسيةٍ متينة.

ويوثق طابع اليوم الأول استضافة جمعية الإمارات لهواة الطوابع لفعاليات «معرض دبي الدولي للطوابع 2026»، في حدثٍ يُنظَّم للمرة الأولى في المنطقة العربية وغرب آسيا، ويشهد المعرض مشاركة دولية قياسية شملت 76 دولة، بمشاركة بريد الأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي، الذي أشرف على مسابقةٍ مخصّصة للإدارات البريدية، إلى جانب عرض آلاف الطوابع النادرة والثمينة من مختلف أنحاء العالم، بما يعزّز فرص التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين الهواة والجهات المتخصصة.

ويحتفي إصدار اليوم الثاني بمرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد الآسيوي الدولي لهواة الطوابع، منذ تسجيله في سنغافورة عام 1974، بوصفه اتحاداً غير ربحي وغير سياسي يضم جمعيات هواة جمع الطوابع في آسيا ومنطقة أستراليا.

ويبرز الإصدار دور الاتحاد على مدى خمسة عقود في تنمية الهواية وتيسير تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون بين الجمعيات الأعضاء ودعم حركة المعارض المتخصصة على مستوى المنطقة.

ويوثّق طابع اليوم الثالث مرور مئة عام على تأسيس الاتحاد الدولي لهواة الطوابع عام 1926، باعتباره المرجعية الدولية الأبرز في دعم وتطوير هواية جمع الطوابع والارتقاء بمعايير معارضها المتخصصة حول العالم.

ويجسد الإصدار مسيرة الاتحاد الذي تطوّر من تجمع محدود إلى شبكة دولية تضم اليوم أكثر من 90 دولة عضواً وثلاثة أعضاء منتسبين، ودوره في رعاية المعارض ومنحها الاعتراف وفق معايير معتمدة دولياً، وتعزيز الروابط الودية بين المجتمعات عبر الهوايات الثقافية المشتركة.

وسيختتم بريد الإمارات الإصدارات بطابعٍ تذكاريٍ خاص تقديراً لمسيرة جمعية الإمارات لهواة الطوابع ودورها في دعم الهواية وتعزيز حضور طوابع دولة الإمارات والتعريف بها محلياً ودولياً، وتسليط الضوء على التقدم الثقافي في الدولة.

وتواصل الجمعية، التي تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (372) بتاريخ 24 يونيو 1996، جهودها في تطوير الهواية وتوسيع قاعدة المهتمين، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، بما جعلها ركيزةً مجتمعيةً متخصصة في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.وأشار بريد الإمارات إلى أن هذه الإصدارات تُجسّد التلاقي بين الرسالة البريدية والبعد الثقافي، وتؤكد أن الطابع البريدي يظل إحدى أدوات الدولة الناعمة في توثيق المنجزات والاحتفاء بالشراكات وإيصال السرد الوطني إلى جمهور عالمي من الهواة والمؤسسات والمهتمين.