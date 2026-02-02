اعتماد عملة «AE Coin» وسيلة دفع لدى الجهات الحكومية الاتحادية

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة فارقة نحو تطوير بنية الحكومة الرقمية في المنطقة، اعتُمِدَت عملة «AE Coin» كوسيلة دفع لدى جميع الجهات الحكومية الاتحادية، لتصبح بذلك أول عملة مستقرة مرخّصة من جهة تنظيمية يُسمح باستخدامها لسداد الرسوم الحكومية على مستوى الدولة.

ويمثل هذا الاعتماد إنجازاً مهماً في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وجاهز للمستقبل، إذ سيتيح للأفراد والمؤسسات سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام «AE Coin»، أول رمز دفع مرخّص من مصرف الإمارات المركزي، ومدعوم بالكامل بالدرهم الإماراتي عبر محفظة «AEC Wallet» المُقدمة من بنك المارية المحلي.

ويؤكد هذا الإعلان مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً في مجال الابتكار المنظّم للأصول الرقمية، ويعزز التزامها ببناء منظومة حكومية آمنة، فعّالة، ومعزّزة بالتكنولوجيا الحديثة.

ولتنفيذ هذا الاعتماد، قام كل من بنك دبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ونتورك إنترناشيونال بتوقيع مذكرات تفاهم منفصلة مع بنك المارية المحلي.

وتضع هذه الاتفاقيات البنية المصرفية اللازمة لتمكين معاملات الدفع بعملة «AE Coin» عبر الوزارات والهيئات الاتحادية وقنوات تقديم الخدمات الحكومية.

وتم الإعلان رسمياً عن هذه المذكرات بحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي (ADFW)، وهو منصة ملائمة لتسليط الضوء على هذا الإنجاز الذي يضع دولة الإمارات في ريادة تبنّي تقنيات «Web3» على المستوى المؤسسي والتحول الرقمي في القطاع الحكومي.

ويثبت هذا التعاون بين البنوك الوطنية الرائدة ومُصدر لرمز دفع مرخّص من المصرف المركزي على قدرة المؤسسات المالية التقليدية والأصول الافتراضية المنظمة على العمل معاً لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية بأسلوب يتماشى مع أعلى معايير الأمان والامتثال.

ومن خلال هذا الإطار الريادي، تصبح «AE Coin» أول عملة مستقرة يتم الاعتراف بها رسمياً للاستخدام المباشر في دفع الرسوم الحكومية، مما يخلق جسراً سلساً بين القيمة الرقمية المنظمة القائمة على البلوك تشين والخدمات الحكومية الأساسية، ويسمح بتدفق المدفوعات الرقمية بشكل آمن وفعّال على مستوى الدولة.

وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية: «إن اعتماد عملة AE Coin كوسيلة دفع لدى جميع الجهات الحكومية الاتحادية، يمثل خطوة استراتيجية تُرسّخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أكثر الدول تقدماً في بناء بنية مالية ورقمية متكاملة. ويعكس دمج هذه العملة الرقمية المرخّصة والمدعومة بالكامل بالدرهم الإماراتي ضمن منظومة التحصيل الحكومي، قدرة الدولة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها تقنية البلوك تشين، لتطوير خدمات أكثر كفاءة وموثوقية».

وأضاف: «إن هذا التحول الرقمي يعزز رؤية الحكومة في تسريع عمليات تحصيل الإيرادات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتبسيط إجراءات المطابقة والتدقيق، إلى جانب إتاحة رؤية شاملة ودقيقة لحركة المعاملات المالية على مستوى الدولة، بما يرفع جاهزية الحكومة الاتحادية للانتقال إلى نماذج أكثر تقدماً من الخدمات الذكية، كما تعد المبادرة نقلة نوعية للمستخدمين أيضاً، إذ تتيح لهم تنفيذ المدفوعات بشكل فوري وبأدنى التكاليف، وضمن أعلى مستويات الحماية والأمان، مما يعزز الشمول المالي ويوفر خيارات دفع رقمية أكثر مرونة. بما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم أسس الاقتصاد الرقمي وترسيخ بيئة ابتكار مالية رائدة عالمياً».

وقال محمد وسيم خيّاطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «يمثل إعلان اليوم خطوة تحوّلية في منظومة التمويل بالدولة وفي مسيرة الحكومة الرقمية. إن تمكين استخدام AE Coin لدفع الرسوم الحكومية الاتحادية يجسد قوة التمويل الرقمي المنظّم في تحسين الخدمات العامة وتبسيط المعاملات وتسريع وتيرة الابتكار الوطني. نفخر بالعمل مع شركائنا لدعم هذا الإنجاز التاريخي في رحلة التحول الرقمي لدولة الإمارات».

وقال رامز رفيق، المدير العام لشركة «AED Stablecoin LLC»:«يمثل هذا الإنجاز محطة مفصلية لقطاع الأصول الافتراضية ورموز الدفع في المنطقة. فقد تم تصميم AE Coin بهدف إتاحة مدفوعات بلوك تشين آمنة ومرخّصة في الحياة اليومية، واعتمادها لسداد الرسوم الحكومية يرسّخ معياراً جديداً لقيمة الاستخدام الحقيقي على أرض الواقع. ويعكس هذا الاعتراف، تحت الإشراف التنظيمي لمصرف الإمارات المركزي، كيف يمكن للأصول الرقمية المرخّصة والمدعومة بالكامل أن تندمج بأمان داخل البنية الوطنية الحيوية».