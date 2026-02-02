الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«بروبتيك كونيكت 2026» ينطلق اليوم بمشاركة أكثر من 4000 متخصص

«بروبتيك كونيكت 2026» ينطلق اليوم بمشاركة أكثر من 4000 متخصص
2 فبراير 2026 18:54


دبي (الاتحاد)

 تنطلق غداً فعاليات «بروبتيك كونيكت 2026»، الحدث الدولي المتخصص في تكنولوجيا العقار، الذي تستضيفه إمارة دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبمشاركة واسعة تجاوزت 4000 مشارك من القيادات الحكومية، والمستثمرين، والمطورين، وشركات التكنولوجيا العقارية، وذلك خلال يومي 4 و5 فبراير 2026 في فندق جراند حياة دبي.

أخبار ذات صلة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي

ويجسد الحدث محطة استراتيجية ضمن جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لقيادة التحول الرقمي في القطاع العقاري، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، من خلال تعزيز كفاءة السوق، وترسيخ الشفافية، وتمكين الابتكار كركيزة أساسية لتنظيم القطاع ورفع جاذبيته الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
 ويؤكد إشراف الدائرة على تنظيم «بروبتيك كونيكت 2026» دورها المحوري كجهة تنظيمية تقود تطوير المنظومة العقارية المتكاملة، وتعمل على توظيف التقنيات المتقدمة لتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للنمو المستدام.
 ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 1500 شركة متخصصة في القطاع العقاري والتقنيات المرتبطة به، إلى جانب أكثر من 300 متحدث من القيادات الحكومية والخبراء وصنّاع القرار، فضلاً عن تنظيم ما يزيد على 12.000 اجتماع ضمن برنامج مكثف من اللقاءات الثنائية، بما يعزز فرص التعاون. 

آخر الأخبار
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
الرياضة
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©