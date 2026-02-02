«بروبتيك كونيكت 2026» ينطلق اليوم بمشاركة أكثر من 4000 متخصص



تنطلق غداً فعاليات «بروبتيك كونيكت 2026»، الحدث الدولي المتخصص في تكنولوجيا العقار، الذي تستضيفه إمارة دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبمشاركة واسعة تجاوزت 4000 مشارك من القيادات الحكومية، والمستثمرين، والمطورين، وشركات التكنولوجيا العقارية، وذلك خلال يومي 4 و5 فبراير 2026 في فندق جراند حياة دبي.

ويجسد الحدث محطة استراتيجية ضمن جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لقيادة التحول الرقمي في القطاع العقاري، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، من خلال تعزيز كفاءة السوق، وترسيخ الشفافية، وتمكين الابتكار كركيزة أساسية لتنظيم القطاع ورفع جاذبيته الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويؤكد إشراف الدائرة على تنظيم «بروبتيك كونيكت 2026» دورها المحوري كجهة تنظيمية تقود تطوير المنظومة العقارية المتكاملة، وتعمل على توظيف التقنيات المتقدمة لتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للنمو المستدام.

ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 1500 شركة متخصصة في القطاع العقاري والتقنيات المرتبطة به، إلى جانب أكثر من 300 متحدث من القيادات الحكومية والخبراء وصنّاع القرار، فضلاً عن تنظيم ما يزيد على 12.000 اجتماع ضمن برنامج مكثف من اللقاءات الثنائية، بما يعزز فرص التعاون.